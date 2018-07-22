Новый министр внутренних дел Италии: Крым — «исторически российский регион»

Крым принадлежит к «исторически российским регионам с русской культурой и традициями», а потому «на законных основаниях» принадлежит России, заявил в интервью The Washington Post министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Чиновник отметил, что выступает за снятие санкций с Москвы.

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в интервью The Washington Post, что Крым относится к «исторически российским регионам», которые «на законных основаниях принадлежат России».

Отвечая на вопрос корреспондента The Washington Post о том, говорил ли он, что у России было право присоединить полуостров, Сальвини напомнил, что там был проведён референдум, на котором 90% населения высказалось за возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Когда же журналист назвал референдум «фальшивкой» и подчеркнул, что он проводился при присутствии на полуострове российских солдат, министр ответил: «А сравните эту ситуацию с фальшивой революцией на Украине — псевдо-революцией, спонсированной зарубежными странами, похожей на «арабскую весну». Есть исторически российские регионы с русской культурой и традициями, на законных основаниях принадлежащие Российской Федерации».

Сальвини отметил, что желает добиться снятия санкций, наложенных на Россию, поскольку они «оказались бесполезными» и «вредят итальянскому экспорту». Кроме того, он высоко оценил недавнюю встречу между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. «Это очень положительный знак, — заявил министр. — Сближение между США и Россией — это хорошая весть и для Италии, и для Европы».

Чиновник положительно отозвался о своей недавней поездке в Россию. «Я встретился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, и мы договорились о создании общих баз данных, как уже было сделано с Израилем. Мы обсудили терроризм, кибербезопасность, борьбу с наркоторговлей, а также боевиков, которые возвращаются в Европу из Сирии и с Ближнего Востока», — сказал он.

Прокомментировал Сальвини и свою позицию по вопросу европейского миграционного кризиса. По словам министра, приняв у себя несколько сотен тысяч мигрантов, Италия «сделала много, быть может, даже слишком много» — и Европа это поняла. По мнению чиновника, для урегулирования кризиса необходимо не убеждать другие европейские страны принимать больше мигрантов, а улучшать условия жизни в тех африканских странах, откуда прибывают мигранты, при помощи своеобразного «плана Маршалла». «Мы будем бороться за то, чтобы Европа больше тратила на Африку», — заявил Сальвини.