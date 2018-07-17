Bloomberg: Сальвини призвал ЕС облегчить антироссийские санкции, пригрозив правом вето

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о намерении Италии добиваться облегчения антироссийских санкций, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, в случае несогласия других правительств ЕС с итальянской точкой зрения Сальвини пригрозил использовать право вето в отношении европейских инициатив. По убеждению итальянского политика, встречи и диалог могут быть гораздо эффективнее санкций.
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о своём намерении подтолкнуть Евросоюз к «облегчению» антироссийских санкций, пригрозив в противном случае заблокировать европейские инициативы, сообщает Bloomberg.
В ходе пресс-конференции в Москве Сальвини заметил, что Россия должна вернуться в «европейскую семью» и назвал предстоящую в понедельник встречу президентов Путина и Трампа «прекрасным началом». По его словам, сам он готов к переговорам с российскими министрами и официальными лицами. При этом, как отмечает издание, что имеется в виду, итальянский вице-премьер не уточнил.
«Мы надеемся, что нам удастся убедить другие правительства с помощью демократических процедур и убедительных цифр. Право вето — всего лишь последнее средство, однако я ничего не исключаю», — предупредил итальянский политик.
Как напоминает издание, Европейский союз и США наложили на Россию экономические санкции и лишили её места в «Большой восьмёрке» в 2014 году в ответ на «аннексию» Крыма. По словам Сальвини, больше всего от мер, принятых европейцами в отношении Москвы, пострадала Италия.
«Встречи и диалог гораздо эффективнее санкций», — заявил Сальвини. Кроме того, как добавил лидер «Лиги Севера», вторя призыву Дональда Трампа разрешить России снова стать частью G8, «они заслуживают того, чтобы сидеть за одним столом с самыми влиятельными мировыми лидерами».
В Челябинской области обнаружено тело финалистки национального конкурса красоты Missis World Russia Ксении Туленковой-Мецгер, которая могла быть убитой при продаже автомобиля, сообщает издание Chelyabinsk.ru.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в Хельсинки не затрагивали тему российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории США.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.