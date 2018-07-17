Bloomberg: Сальвини призвал ЕС облегчить антироссийские санкции, пригрозив правом вето

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о намерении Италии добиваться облегчения антироссийских санкций, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, в случае несогласия других правительств ЕС с итальянской точкой зрения Сальвини пригрозил использовать право вето в отношении европейских инициатив. По убеждению итальянского политика, встречи и диалог могут быть гораздо эффективнее санкций.

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о своём намерении подтолкнуть Евросоюз к «облегчению» антироссийских санкций, пригрозив в противном случае заблокировать европейские инициативы, сообщает Bloomberg.

В ходе пресс-конференции в Москве Сальвини заметил, что Россия должна вернуться в «европейскую семью» и назвал предстоящую в понедельник встречу президентов Путина и Трампа «прекрасным началом». По его словам, сам он готов к переговорам с российскими министрами и официальными лицами. При этом, как отмечает издание, что имеется в виду, итальянский вице-премьер не уточнил.

«Мы надеемся, что нам удастся убедить другие правительства с помощью демократических процедур и убедительных цифр. Право вето — всего лишь последнее средство, однако я ничего не исключаю», — предупредил итальянский политик.

Как напоминает издание, Европейский союз и США наложили на Россию экономические санкции и лишили её места в «Большой восьмёрке» в 2014 году в ответ на «аннексию» Крыма. По словам Сальвини, больше всего от мер, принятых европейцами в отношении Москвы, пострадала Италия.

«Встречи и диалог гораздо эффективнее санкций», — заявил Сальвини. Кроме того, как добавил лидер «Лиги Севера», вторя призыву Дональда Трампа разрешить России снова стать частью G8, «они заслуживают того, чтобы сидеть за одним столом с самыми влиятельными мировыми лидерами».