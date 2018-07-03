BuzzFeed: схожие взгляды Италии и России беспокоят европейских чиновников

Новое правительство Италии выступает за сближение с Россией и за снятие антироссийских санкций, и это беспокоит европейских чиновников, пишет BuzzFeed со ссылкой на собственные источники. К тому же Италия сомневается в необходимости НАТО и намерена пересмотреть свой подход к участию в миссиях альянса, что в ЕС трактуют как влияние России.

Европейские дипломаты обеспокоены отношениями между новым правительством Италии и Россией, пишет BuzzFeed, ссылаясь на неназванных чиновников Евросоюза. Движение пяти звёзд и «Лига Севера», которые сформировали коалиционное правительство в Италии, по словам источников сайта, имеют личные связи в Москве, а их политика пересекается с «информационной войной», которую ведёт Россия.

Представители этих движений давно взяли на вооружение те же посылы, что несёт в себе Россия, пишет автор статьи: от критики НАТО, признания Крыма до ключевой роли России в Сирии. Но, как отмечают анонимные источники издания, им неизвестно, были ли позиции этих двух итальянских партий и России скоординированы или же на них просто «повлияли фейковые новости от близких Кремлю каналов». Не стали эти неназванные чиновники и уточнять, что именно за контакты, по их мнению, существуют между партиями и Москвой.

Как отмечает автор статьи, члены итальянского парламента из Движения пяти звёзд в 2016 году как минимум дважды встречались с российскими чиновниками. Один из этих итальянцев — Манлио Ди Стефано — сейчас занимает пост заместителя министра иностранных дел. Он также написал ряд статей, в которых отражены прокремлёвские взгляды, пишет журналист.

«Лига севера» ещё раньше, с 2014 года, стала развивать отношения с Россией: её члены ездили в Россию и Крым, а также проводили общественные мероприятия в поддержку дружественной Москве политики и против санкций. Эта партия также подписала соглашение о партнёрстве с «Единой Россией», и европейские чиновники высказывают особенные опасения по поводу того, что в этом соглашении есть пункт об обмене информацией по вопросам, важным для двусторонних и международных отношений.

Так, лидер «Лиги Севера» и ныне вице-премьер Маттео Сальвини позировал в футболке с изображением Путина, а также говорил, что согласен с Трампом и Путиным, что НАТО — устаревшая структура. Такую любовь итальянского политика к российскому президенту, вероятно, стоит толковать через призму его антиевропейских взглядов, пишет автор статьи.

В частности, он выступал против решения предыдущего правительства о выдворении из Италии двух российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей. По его словам, эти меры были ненормальными и могли привести к новой холодной войне. «Я бы завтра же утром снял санкции против России», — приводит издание его слова.

Члены европейских правительств пристально следят за действиями Италии, особенно на международных встречах, рассказали источники BuzzFeed. Однако на заседании Европейского совета премьер-министр Италии Джузеппе Конте присоединился к другим 27 лидерам ЕС и поддержал продление санкций против России ещё на полгода. «Он просто сказал, что мы не должны наносить удар по российскому гражданскому обществу», — отметил один из дипломатов.

В то же время в коалиционном соглашении двух партий есть обещание вести работу над снятием санкций. И Сальвини говорил, что считает санкции бесполезными и вредными. По его словам, пока такого мнения в Европе придерживаются немногие, но Дональд Трамп отмечал после встречи с итальянским премьером, что они сошлись во мнении: Россию нужно вернуть в «Большую семёрку».

Следующий вопрос для Италии касается НАТО: в коалиционном соглашении значится, что Италия должна остаться членом НАТО, но там говорится о пересмотре итальянского участия в миссиях альянса в зависимости от интересов страны. В частности, в коалиции критикуют присутствие Италии в странах Прибалтики и в Афганистане.

Правительства в Италии давно придерживаются более миролюбивых взглядов по отношению к России, нежели другие страны, включая вопрос санкций. Но сейчас, по мнению европейских дипломатов, снятию антироссийских санкций итальянское правительство стало уделять слишком много внимания, тогда как у него есть более насущные проблемы, например безработица среди молодёжи, отмечает BuzzFeed.