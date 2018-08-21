Independent: Италия угрожает вернуть на родину 177 мигрантов, если ЕС не предоставит стране помощь

Италия пригрозила отправить почти 180 мигрантов, находящихся на судне неподалёку от итальянского острова Лампедуза, «обратно в Ливию», в случае если Европа не поможет стране справиться с резким обострением кризиса в Средиземноморье, передаёт The Independent. При этом отмечается, что Италия и Мальта не могут решить, кто же должен принять спасённых мигрантов.

Италия пригрозила отправить почти 180 мигрантов, находящихся на судне неподалёку от итальянского острова Лампедуза, «обратно в Ливию», в случае если Европа не поможет стране справиться с резким обострением кризиса в Средиземноморье, передаёт The Independent.

Издание сообщает, что на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti с четверга находятся 177 человек, которые потерпели бедствие на резиновой лодке в Средиземном море.

В настоящий момент Италия спорит с Мальтой о том, кто же должен принять потерпевших бедствие мигрантов. В стране сочли, что беженцы не терпели бедствие, а итальянский корабль поднял людей на борт ради того, чтобы не дать им вступить на берега Италии.

«Перехват судна, осуществляющего своё право на свободное плавание в открытом море, не считается спасательной операцией», — отметил министр внутренних дел Мальты Майкл Фарруджа.

На этом фоне заместитель премьер-министра Италии Матео Сальвини пригрозил отправить их обратно в Ливию, страну охваченную четырёхлетней гражданской войной, если ЕС не окажет помощь.

«Либо Европа решит предложить Италии конкретную помощь, начав, к примеру, со 180 мигрантов на корабле Diciotti, либо мы сделаем то, что положит конец бизнесу торговцев людьми, то есть — мы вышлем спасенных в море беженцев в Ливию», — предупредил итальянский политик.

Британская газета напоминает, что основное бремя миграционного кризиса, с которым столкнулась Европа, легло именно на Италию. Так, с 2014 года на берега страны высадилось более 650 тыс. мигрантов. Однако с избранием в июне этого года в стране нового «популистского» правительства, Италия стала разворачивать корабли с прибывающими мигрантами от своих берегов, утверждая, что свою долю груза должны принять и другие европейские страны.

В этом году в страну прибыло всего чуть более 19 тыс. мигрантов, в основном из Туниса, Эритреи и Судана, что является рекордно низким для Италии показателем. При этом в Испанию прибыло около 26 тыс. человек, то есть в три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечается, что это связано с тем, что мигранты ищут другие пути в Европу, передаёт The Independent.