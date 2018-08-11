L’Express: Сальвини — человек, который «заставляет дрожать всю Европу»

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини «перевернул политическую шахматную доску Италии», пишет L’Express. Сальвини — это «неординарный демагог», который готов доказать несостоятельность «гуманистической Европы, которую он ненавидит больше всего», и в этом деле ему хватает союзников. Как отмечает французское издание, за девять месяцев до выборов в Европейский парламент Сальвини приводит в беспокойство как Брюссель, так и весь остальной мир.

«У него острый язык, он не лезет в карман за оскорблениями, а его твиты такие же убийственные, как и у его идола — Дональда Трампа», — пишет L’Express о новом министре внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Он не стесняется называть президента Франции Эммануэля Макрона «высокомерным», а европейскую валюту — «преступлением против человечности». Ещё немного, и новый «сильный человек Италии чуть ли не заставит забыть о брексите»: настоящая опасность для Старого континента «заключается в нём самом», считает издание.

Маттео Сальвини — министр внутренних дел Италии, лидер крайне правой партии «Лига», «капитан», как его называют его сторонники — «перевернул политическую шахматную доску Италии». Занимая всё более прочные позиции в опросах общественного мнения, этот «неординарный демагог» теперь намерен создать все популистские силы, чтобы доказать несостоятельность «гуманистической Европы, которую он ненавидит больше всего».

В этом деле, как утверждает французское издание, ему хватает союзников. Сальвини поддерживают Дональд Трамп, Владимир Путин, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, австрийский канцлер Себастьян Курц, а также Марин Ле Пен, которая призналась, что она им «восторгается». За девять месяцев до выборов в Европейский парламент Сальвини приводит в беспокойство как Брюссель, так и весь остальной мир. «В Европе у Макрона есть одна проблема, и она называется Маттео Сальвини», — утверждает один из советников французского президента.

Сальвини — это «подрывник и искусный командир». Никто не подозревал, что он придёт к власти. Этого «бородатого смутьяна» недооценивал даже его «старый союзник» Сильвио Берлускони. Сальвини можно назвать «оппортунистом», «хамелеоном», который ради удовлетворения своих амбиций готов переходить от одного политического оттенка к другому, занимать как левые, так и правые позиции. «Он был рождён для того, чтобы стать политиком, он с раннего возраста умел выбирать правильные пути», — отмечает один из его приближённых.

Некоторые считают, что Маттео Сальвини способен пойти ещё дальше и обрести нового союзника — бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, который недавно создал организацию под названием «Движение», цель которой заключается в пробуждении «популистского восстания» в Европе. Бэннон ранее заявлял, что он обратится за консультацией к Маттео Сальвини, которого он считает «примером для подражания». Вместе они намерены нанести поражение своим общим врагам — Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону. Французский президент, который больше не может рассчитывать на канцлера Германии, позиции которой ослабли, может остаться в одиночестве, заключает L’Express.