DT: правительство Италии поручило «пророссийскому журналисту» очистить авторитетный телеканал от «паразитов»

Итальянское правительство номинировало на пост президента авторитетной телерадиокомпании RAI «пророссийского и скептически настроенного по отношению к ЕС журналиста», сообщает The Daily Telegraph. О выдвижении кандидатуры Марчелло Фоа объявил вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, по мнению которого назначение Фоа ознаменует начало изгнания «паразитов» с телеканала, якобы переполненного сторонниками старых мейнстримных партий, отмечает британское издание.

Правительство Италии номинировало на пост президента авторитетной итальянской государственной телерадиокомпании RAI «пророссийского и скептически настроенного по отношению к ЕС журналиста», сообщает The Daily Telegraph.

При этом новость о выдвижении кандидатуры Марчелло Фоа вызвала в стране волну протестов. Оппозиционные партии не устраивает то, что журналист «неоднократно выступал на пророссийских СМИ и долгое время работал корреспондентом в Москве», отмечает британское издание.

О решении номинировать Марчелло Фоа объявил один из лидеров «Движения пяти звёзд», вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, по мнению которого назначение Фоа ознаменует начало изгнания «паразитов» из телерадиокомпании RAI, якобы переполненной сторонниками старых мейнстримных итальянских партий, уточняет The Daily Telegraph.

«Номинация отражает пророссийскую политику итальянского правительства во главе с Джузеппе Конте, который, как ожидается, обсудит желание Италии снять санкции с Москвы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в понедельник в Вашингтоне», — утверждает издание.

Так, например, лидер «Лиги», министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, находясь в Москве во время чемпионата мира по футболу, уже призывал отменить санкции ЕС против России, напоминает The Daily Telegraph.

Что же касается возможного будущего президента телерадиокомпании RAI, то Марчелло Фоа считает президента Российской Федерации Владимира Путина лидером, «который не ищет неприятностей». Итальянский журналист также сомневается в том, что глава Кремля якобы мог быть причастным к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, подчёркивает издание.