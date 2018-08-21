Welt: до полного разгрома террористов России не видать денег Запада на восстановление Сирии

Несмотря на то что в Сирии по-прежнему на каждом шагу можно встретить следы войны, жизнь возвращается в крупные сирийские города, сообщает Welt. Полномасштабное основательное восстановление страны, однако, станет возможным лишь тогда, когда последние террористические группировки будут разгромлены. Обойдётся же оно в $250 млрд, которых у России попросту нет, отмечает немецкий телеканал.

Во многих регионах Сирии диктатору Асаду и его союзнику российской армии недавно удалось заставить своих противников сложить оружие. Эти области теперь начинают постепенно восстанавливать. Для этого Асаду нужна страна-протектор, а России — деньги, которых у Кремля нет. Следовательно, считают в Москве, настала очередь Западной Европы и особенно Германии. В ФРГ, однако, большинство партий отнеслось к этой идеи Путина скорее критично. Их аргументация: «Почему мы должны восстанавливать то, что Путин и палач Асад разбомбили?» С репортажем из Сирии Кристоф Ваннер.



Несмотря на то что повсюду следы войны, жизнь возвращается в Хомс и другие крупные сирийские города. Асад и его союзник российская армия пригласили западных журналистов, чтобы те взглянули на начало процесса восстановления страны. Кремль хочет показать, что в военном плане он успешен, во многих местах повстанцы и террористы побеждены, а люди могут возвращаться в свои дома.



На рынок за покупками также пришёл один сириец, который проживает в Германии.



МУЖЧИНА: Всё будет в порядке. Я всегда приезжаю сюда в отпуск повидать родственников. Моя жена родом из Хомса.



КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Тебе не страшно?



МУЖЧИНА: Нет. Почему мне должно быть страшно? Это моя страна. Здесь российские и сирийские военные. Мне не страшно.



Отпуск на Родине — неверный подход, критикует один местный торговец.



ТОРГОВЕЦ: Нам требуется гораздо больше людей, которые бы пришли на выручку и приняли участие в восстановлении страны. Нам, однако, очень сильно мешают санкции.



У большинства сирийских предприятий проблемы из-за западных санкций. Этой фабрике мороженного вблизи Дамаска, например, не хватает запасных частей. Своей позицией российская армия оказывает давление: «Если вы хотите, чтобы сирийские беженцы вернулись домой, то отмените санкции и примите участие в восстановлении страны». Обойтись оно должно, по расчётам ООН, в приблизительно 250 миллиардов долларов.



КРИСТОФ ВАННЕР: Полномасштабное основательное восстановление Сирии станет возможным лишь тогда, когда последние террористические группировки будут разгромлены. С этим, однако, есть некоторые проблемы, например, в провинции Идлиб на севере Сирии.



Сражение за Идлиб — последний крупный бастион противников Асада — должно скоро начаться под командованием России. Также и в крупных проектах по восстановлению страны, как, например, этот мост, решающее слово пока будет за Кремлём. В настоящее время без Путина и его армии в Сирии ничего не решить.



Дата выхода в эфир 21 августа 2018 года.