Welt: Россия ждёт от Запада участия в восстановлении Сирии

Россия не потянет восстановление Сирии в одиночку, сообщает немецкий телеканал Welt. Для этого ей понадобятся спонсоры в Западной Европе. При этом если они поддержат Москву нерешительно, то многие из беженцев, которые, возможно, и хотели бы вернуться на родину, откажутся от этой идеи, утверждает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

7-летняя гражданская война превратила Сирию в развалины. При поддержке Москвы и Тегерана режиму Асада всё-таки удалось принудить к сдаче своих противников во многих регионахк. И теперь туда возвращаются первые беженцы. Теперь как нарочно именно президент России Владимир Путин собирается помочь возвращенцам. С помощью Западной Европы он хочет восстановить страну, которую бомбил вместе с остальными. На месте событий побывал Кристоф Ваннер.

Матрасы, мебель, одежда. В этом конвое около 200 сирийских беженцев уезжают из Ливана. Они едут домой. За последние 14 дней этот пограничный пункт вблизи Дамаска пересекло порядка 2400 сирийцев. «Мне не верится, что я снова здесь. Это необычное чувство», — говорит этот мужчина.

БЕЖЕНКА: Я рада, я очень долго ждала этого момента.

Союзники Асада и московские военные пригласили международные СМИ на сирийско-ливанскую границу. Кремль хочет показать, что его военная операция была успешной. На большей части территории Сирии террористы и повстанцы побеждены, и люди могут возвращаться домой. Теперь президент Путин хочет восстановить разрушенную гражданской войной страну.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: По местным оценкам, восстановление Сирии обойдётся в порядка 250 миллиардов долларов. Таких денег нет ни у Сирии, ни у русских, её ближайших союзников. Поэтому сейчас ищут спонсоров. Главным образом в Западной Европе.

Недавно для обсуждения вопросов восстановления Сирии в Берлин и Париж приезжали министр иностранных дел России и начальник российского Генштаба. Неизвестно, чем закончились разговоры. Военный эксперт из Москвы Руслан Пухов считает, что знает причину этому.

РУСЛАН ПУХОВ, военный эксперт: С русскими очень тяжело заключать компромиссы или сделки. И не только потому, что русские поддерживают Асада, но и потому, что у России в целом имидж очень токсичной страны. Возьмите, к примеру, дело Скрипаля или предполагаемое вмешательство в американские выборы.

Хотя некоторым ведущим политикам Запада это и не нравится, но без России в Сирии сейчас никуда. Если Западная Европа поддержит Россию нерешительно, то многие из тех сирийцев, которые хотят вернуться домой, откажутся жить на родине.

Дата выхода в эфир 14 августа 2018 года