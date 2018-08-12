Zeit: благодаря действиям Москвы весь мир смирился с тем, что Асад не уйдёт

При поддержке России Башару Асаду удалось отвоевать почти все сирийские территории, находившиеся под контролем повстанцев, за исключением Идлиба, имеющего репутацию «провинции террористов и бастиона экстремистов», пишет Die Zeit. Даже открытые противники «режима» ограничиваются лишь риторикой и давно смирились с тем, что Асад надолго останется у власти, добавляет издание.

Идлиб стал последним бастионом противников Асада, активным участком сопротивления и в то же время олицетворением его поражения, пишет журналист Die Zeit Кристин Хельберг. Уже в течение нескольких лет повстанцы, преданные Турции исламисты и джихадисты борются там друг с другом и затрудняют жизнь гражданскому населению. Сейчас ООН опасается, что «режим Асада» начнёт наступление на эту северо-западную провинцию, и для двух миллионов жителей не останется выхода.

Проблема заключается в том, что «сирийцы из Идлиба никому не нужны». Турция не хочет их принимать, так как уже приняла 3,5 млн сирийских беженцев. Другие соседние страны тоже не хотят, потому что уже достигли «предела своих возможностей». Европа также не хочет приёма. «Даже Асад хотел бы избавиться от жителей Идлиба, так как большинство из них активно или пассивно поддерживали восстания против него», — отмечает автор. К тому же Идлиб имеет репутацию «провинции террористов» и «бастиона экстремистов».

Уже многие годы «режим» наносит удары по гражданским, а не военным целям и подвергает бомбардировкам силы демократического сопротивления, утверждает издание. «Военная интервенция» Москвы в 2015 году обеспечила поворот конфликта в пользу Дамаска. С помощью российских ВКС, ливанской «Хизболлы» и иранских войск Асаду удалось отвоевать почти все территории оппозиционеров, за исключением Идлиба.

«Сирийский президент знает, что его никто не остановит. Мир уже давно смирился с тем, что он останется у власти», — подчёркивает Хельберг. Даже его открытые противники, такие как США, Франция, Великобритания, Турция, Саудовская Аравия и Катар ограничиваются риторикой, в то время как их сирийские союзники брошены на произвол судьбы. Вместо того, чтобы защищать структуры, которые выстраивались и финансировались годами, правительства стран Европы ограничиваются гуманитарной помощью и спасением нескольких десятков «белых касок».

Президент Турции Эрдоган считает Идлиб «зоной турецкого влияния». Для него основной интерес представляет не Асад, а сдерживание стремлений курдов к автономии. Если Дамаск надолго ограничит власть «Демократического союза», то Асад перестанет быть для Эрдогана проблемой. Россия хочет стать посредником в этой сделке между Анкарой и Дамаском, а также пытается удерживать иранские войска подальше от Голанских высот, чтобы умиротворить Израиль и США. «Расчёт Путина заключается в том, что, учитывая интересы международных противников Асада, он заставляет их смириться со статусом-кво в Сирии», — резюмирует автор Die Zeit.