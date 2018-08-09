Arabi Today: объявление о болезни жены Асада идёт вразрез с традициями арабских правителей

Официальные сообщения о том, что супруга президента Сирии Асма Асад приступила к курсу лечения после того, как у неё обнаружили рак груди, стали необычным прецедентом для арабских стран, сообщает Arabi Today. На Ближнем Востоке традиционно не принято публично обсуждать состояние здоровья правителей и членов их семей. Однако семья Асада стала примером новой политики «прозрачности» в этом вопросе, отмечается в статье.

Жена президента Сирии Асма Асад начала проходить лечебные процедуры после того, как у неё была диагностирована злокачественная опухоль молочной железы на ранней стадии. Информация об этом была опубликована на официальных страницах администрации президента Сирии в соцсетях и сразу вызвала массу откликов и комментариев со стороны пользователей, сообщает сирийский портал Arabi Today.

Публикация также сопровождалась фотографией из больницы, где Асма Асад начала проходить курс лечения, и пожеланиями скорейшего выздоровления от имени сирийской администрации, говорится в статье. На фотографии Асма беседует со своим супругом, президентом Сирии Башаром Асадом, во время внутривенного введения лечебных препаратов в рамках химиотерапии против рака.

Стоит отметить, что подавляющее большинство арабских лидеров традиционно избегают огласки в вопросах, касающихся состояния здоровья их самих или членов их семьи, и стараются умалчивать о любых болезнях, констатирует Arabi Today. Официальные публикации об онкологическом заболевании жены сирийского президента могут стать новым прецедентом и примером политики «прозрачности», которой придерживается семья Асада, поступая вразрез со старыми традициями арабских правителей, сообщается в статье.

В конце прошлого месяца жена президента Асада встречалась с детьми и членами семей погибших в Сирии российских военных, которые прибыли в страну по приглашению сирийского руководства, напоминает Arabi Today. Вместе с ними она почтила память российских и сирийских военнослужащих, убитых при выполнении боевых задач, и приняла участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске. Асма Асад также пообщалась с детьми Героя России Марата Ахметшина, погибшего в бою с боевиками, и подарила его дочке котёнка на память о визите в Сирию.

В свою очередь, сотрудники информационного портала Arabi Today от своего лица горячо желают супруге президента Сирии и всем заболевшим женщинам в мире как можно скорее поправиться и восстановить здоровье, говорится в статье.