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CNN: Маккейн уверен, что сможет одолеть рак

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сенатор Джон Маккейн высоко оценивает свои шансы на излечение от рака головного мозга. В интервью телеканалу CNN он назвал болезнь одной из трудностей в его жизни, которую он надеется преодолеть.
CNN: Маккейн уверен, что сможет одолеть рак
Reuters

Американский сенатор Джон Маккейн в интервью телеканалу CNN сообщил: он верит, что сможет победить рак головного мозга. Политик назвал болезнь очередной трудностью в его жизни. 

«Передо мной стоит проблема, но мне и раньше приходилось сталкиваться с разными проблемами. Поэтому я убеждён, что смогу справиться и с этой», — цитирует телеканал слова сенатора.
 
Маккейн подтвердил, что получает первоклассное лечение и не хочет строить иллюзий по поводу скорого выздоровления. На вопрос интервьюера, каким сенатор хотел бы остаться в памяти потомков, Маккейн ответил: «Он служил своей стране, пусть и совершил множество ошибок, но служил ей. И, надеюсь, можно добавить, достойно». 
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источник
CNN США Северная Америка
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