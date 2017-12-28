Сирийская Арабская Республика
AMN: российская авиация отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
ВКС России провели массированную атаку по позициям джихадистов вблизи сирийского города Джиср-эш-Шугур. Поводом для операции стала попытка боевиков совершить ракетный обстрел российской авиабазы Хмеймим, пишет Al-Masdar News.
Al Watan: Ближний Восток вступает в «эпоху России»
На Ближнем Востоке сейчас не любят американцев, поскольку политика Вашингтона превратила этот регион в «эпицентр насилия и беспорядков», пишет сирийская газета Al Watan. В то время как Москве за последние годы удалось добиться больших успехов не только на полях сражений, но и в политике, что позволило ей усилить своё влияние. И теперь Ближний Восток «вступил в эпоху России», уверен автор.