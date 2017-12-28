Сирийская Арабская Республика

Al Watan: Ближний Восток вступает в «эпоху России»

На Ближнем Востоке сейчас не любят американцев, поскольку политика Вашингтона превратила этот регион в «эпицентр насилия и беспорядков», пишет сирийская газета Al Watan. В то время как Москве за последние годы удалось добиться больших успехов не только на полях сражений, но и в политике, что позволило ей усилить своё влияние. И теперь Ближний Восток «вступил в эпоху России», уверен автор.