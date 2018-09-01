Al-Masdar News: Ирак не пропустил российский Ту-154М через своё воздушное пространство

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CNN: «Восток-2018» — демонстрация российского оружия и не только CNN
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The Times: Трамп не зря готовится к космической войне — Россия и Китай не дремлют Times
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Глава СБУ провёл встречу с делегацией конгресса США
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак встретился с делегацией конгресса США и Атлантического совета во главе с пятым чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Джоном Хербстом.
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СМИ: Атомная подводная лодка США вошла в порт Гибралтара
Американская атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс» типа «Лос-Анджелес», вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара.
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СМИ: Дом футболиста «Лиона» обокрали во время его матча с «Ниццей»
Дом голландского нападающего французского «Лиона» Мемфиса Депая обокрали во время его матча с «Ниццей».
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В ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября.
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Бывший чемпион UFC Джонс назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом MMA
Экс-обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс считает россиянина Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств.
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Порошенко обсудил «Северный поток — 2» с делегацией конгресса США
Президент Украины Пётр Порошенко провёл в Вашингтоне встречу с делегацией конгресса США.
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Путин рассказал о стратегическом характере отношений России и Азербайджана
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о стратегическом характере отношений двух стран.
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Главный тренер сборной Португалии по футболу прокомментировал невызов Роналду на сбор национальной команды
Наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал, почему не вызвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на матчи против Хорватии и Италии.
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В луганском храме прошла панихида по Захарченко
В луганском храме прошла панихида по погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко.
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«Авангард» объявил о переходе двукратного обладателя Кубка Стэнли
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с канадским форвардом Крисом Верстигом.
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Московская транспортная прокуратура проверяет инцидент в аэропорту Сочи
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку причин аварийной посадки самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи.
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Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Перешедший из «Уфы» новобранец московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков поделился ощущениями от своего трансфера в армейский коллектив.
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В МИД Сирии назвали убийство Захарченко «трусливым актом»
В МИД Сирии осудили убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
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Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе
Синоптики объявили в воскресенье, 2 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за высокой пожароопасности.
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Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Донецке главы Минфина ДНР
Состояние пострадавшего при взрыве в Донецке министра доходов и сборов самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Тимофеева оценивается как средней тяжести.
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Песков: гибель Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе.
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Российский теннисист Хачанов: в матче с Надалем я отдал всё, что у меня было
Россиянин Карен Хачанов прокомментировал поражение от первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в матче третьего круга US Open.
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В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек и 50 пострадали
В городе Салем на юге Индии в результате столкновения частного автобуса с фурой и другим автобусом погибли семь человек, 50 пострадали.
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СМИ: Погба зимой вернётся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба намерен вернуться в туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
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В Госдуме прокомментировали сообщения о составленном США списке сирийских объектов для воздушных ударов
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о составленном военной разведкой США предварительном списке сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если американский президент Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.
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Власти выплатят компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в Дзержинске
Правительство Нижегородской области выплатит по 200 тыс. рублей семьям погибших при взрыве на Заводе имени Свердлова в Дзержинске, пострадавшие получат по 100 тыс. рублей.
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Советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства Захарченко
Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков заявил, что убийство Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины.
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Эксперт оценил сообщения о составленном в США списке возможных целей для удара в Сирии
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT сообщения СМИ о составленном представителями военной разведки США списке возможных целей в Сирии для нанесения воздушного удара.
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Надаль считает, что у Хачанова большое будущее
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга US Open.
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В России вступили в силу изменения процедуры получения загранпаспорта
В России 1 сентября вступили в силу изменения в процедуре получения загранпаспорта.
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Ространснадзор проведёт проверку столкновения теплоходов на Москве-реке
Ространснадзор проведёт проверку столкновения прогулочных судов на Москве-реке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Сборная России по боксу впервые в истории выиграла общекомандный зачёт юниорского ЧМ
Российские спортсмены впервые в истории одержали победу в общекомандном зачёте на чемпионате мира по боксу среди юниоров, который завершился в Будапеште.
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Бывший футболист «Зенита» Панов: смешно слышать, когда меня называют предаталем
Экс-нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Панов, который теперь симпатизирует московскому «Спартаку», заявил, что не считает себя предателем.
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Путин поздравил президента Узбекистана с Днём независимости республики
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики.
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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области
Пять человек погибли в результате столкновения грузовика с тремя легковыми автомобилями на трассе в Самарской области.
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Нурмагомедов раскритиковал судейство организации Fight Nights
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение представителя своей команды Тагира Уланбекова от спортсмена из Казахстана Жагласа Жумагулова по решению судей на турнире Fight Nights Global в Астане.
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Ространснадзор проведёт проверку «ЮТэйр» и аэропорта Сочи после ЧП с самолётом
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ЮТэйр», аэропорта Сочи и диспетчерских служб после инцидента с самолётом в аэропорту Сочи.
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Установлена личность второго погибшего при взрыве в Донецке
Вторым погибшим в результате взрыва в кафе в центре Донецка является телохранитель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
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ПСЖ приобрёл камерунского футболиста Шупо-Мотинга
Французский футбольный клуб ПСЖ приобрёл у английского «Сток Сити» камерунского нападающего Эрика Шупо-Мотинга.
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В ЛНР пообещали сделать всё возможное, чтобы найти виновных в гибели Захарченко
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал сделать всё возможное, чтобы найти виновных в гибели главы ДНР Александра Захарченко.
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«Зенит» стал единственным клубом РПЛ, который не приобрёл игроков этим летом
Санкт-петербургский «Зенит» стал единственным футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который не сделал ни одного приобретения этим летом.
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Польская спортивная газета опубликовала карту с российским Крымом
В Польше спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала в материале карту с Крымом в составе России.
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В ЛНР объявлен трёхдневный траур
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил трёхдневный траур в связи с гибелью в Донецке главы ДНР Александра Захарченко.
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Медведев потерпел поражение в третьем круге US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Хорватии Борне Чоричу в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.
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Три человека госпитализированы после инцидента с пассажирским самолётом в Сочи
Трёх человек госпитализировали после инцидента с пассажирским самолётом в аэропорту Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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Экс-чемпион мира по боксу Льюис считает, что поединок Уайлдер — Фьюри значительнее боя Поветкина и Джошуа
Бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории Ленокс Льюис порассуждал о предстоящих поединках между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри и Александром Поветкиным и Энтони Джошуа.
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В ЛНР введён режим повышенной боевой готовности
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о введении режима повышенной боевой готовности для силовых структур республики в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.
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МАК сформировал комиссию по расследованию инцидента с пассажирским самолётом в Сочи
Международный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию происшествия с пассажирским самолётом в аэропорту Сочи.
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Соперник «Спартака» по групповому этапу ЛЕ «Вильярреал» проиграл «Жироне» в третьем туре Примеры
Соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы «Вильярреал» на своём поле уступил «Жироне» в матче третьего тура испанской Примеры.
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В США агенты ФБР задержали подозреваемых в подготовке стрельбы в школах
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали пятерых человек в американском штате Нью-Мексико, которые готовились устроить стрельбу в школах.
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«Крылья Советов» арендовали футболиста «Спартака»
Московский футбольный клуб «Спартак» отдал защитника Георгия Тигиева в аренду самарским «Крыльям Советов».
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В СК возбудили уголовное дело по факту инцидента с самолётом в Сочи
Следователи завели уголовное дело в связи с аварийной посадкой Boeing в аэропорту Сочи и дальнейшим выездом лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы.
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СМИ: США подготовили список возможных целей в Сирии для воздушных ударов
Представители военной разведки США составили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если американский лидер Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.
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Бразильский суд постановил, что экс-глава страны Лула да Силва не может стать кандидатом на выборах
Высший избирательный суд Бразилии вынес постановление, согласно которому экс-президент страны Лула да Силва не может стать кандидатом на грядущих президентских выборах из-за приговора по делу о коррупции.
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Сотрудник аэропорта Сочи умер во время инцидента с пассажирским лайнером
Один из сотрудников международного аэропорта Сочи скончался в ходе инцидента, когда пассажирский самолёт Boeing 737-800 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.