Al-Masdar News: Ирак не пропустил российский Ту-154М через своё воздушное пространство

Власти Ирака не пустили в своё воздушное пространство российский военно-транспортный самолёт Ту-154М, сообщает Al-Masdar News.

По имеющейся информации, этот инцидент произошёл в пятницу, когда российский самолёт летел из Москвы в сирийскую провинцию Латакия. Причём Министерство обороны Ирака не объяснило причину запрета.

Как отмечается в статье, российский Ту-154М позднее предпринял ещё одну попытку пролететь над Ираком в Сирию.

Между Дамаском и Багдадом существует соглашение, согласно которому военно-воздушные силы обеих стран имеют возможность использовать воздушное пространство друг друга для совершения ударов по террористической группировке «Исламское государство»*, напоминает Al-Masdar News. Но, как полагает издание, российский самолёт, скорее всего, перевозил войска на сирийскую авиабазу Хмеймим.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.