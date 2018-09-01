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Al-Masdar News: Ирак не пропустил российский Ту-154М через своё воздушное пространство

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Иракские власти не пропустили через своё воздушное пространство российский Ту-154М, направлявшийся в сирийскую провинцию Латакия, сообщает Al-Masdar News. При этом, как указывает издание, оборонное ведомство Ирака не объяснило причины данного запрета.
Al-Masdar News: Ирак не пропустил российский Ту-154М через своё воздушное пространство
Reuters
Власти Ирака не пустили в своё воздушное пространство российский военно-транспортный самолёт Ту-154М, сообщает Al-Masdar News.
 
По имеющейся информации, этот инцидент произошёл в пятницу, когда российский самолёт летел из Москвы в сирийскую провинцию Латакия. Причём Министерство обороны Ирака не объяснило причину запрета.
 
Как отмечается в статье, российский Ту-154М позднее предпринял ещё одну попытку пролететь над Ираком в Сирию.
 
Между Дамаском и Багдадом существует соглашение, согласно которому военно-воздушные силы обеих стран имеют возможность использовать воздушное пространство друг друга для совершения ударов по террористической группировке «Исламское государство»*, напоминает Al-Masdar News. Но, как полагает издание, российский самолёт, скорее всего, перевозил войска на сирийскую авиабазу Хмеймим.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Al-Masdar News Сирийская Арабская Республика Азия
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воздушное пространство Ирак Россия Сирия
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