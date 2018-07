Fox News: от американцев требуют слепо верить СМИ — даже после Ирака и Ливии

Медийная элита США была глубоко оскорблена заявлением телеведущего Fox News Такера Карлсона о том, что под видом новостей американцев потчуют пропагандой. Как отмечает Карлсон, ведущие издания не вправе требовать слепого доверия, ведь именно они призывали к свержению Хусейна и Каддафи, а теперь пытаются убедить американцев в том, что их главный враг — Россия.

В пятницу мы высказали мысль о том, что многие новости, которые подаются американцам как факты, на деле оказываются пропагандой. Казалось бы, это очевидно: люди лгут, такова их природа. Влиятельные люди, как правило, лгут довольно много, чтобы защитить свои привилегии. Журналисты, с их властью над восприятием, особенно подвержены недобросовестности. С ними надо быть начеку.



В этом замечании нет ничего особо спорного: очевидно, что всё так и есть. Тем не менее — и, возможно, ожидаемо — многие репортёры сочли его глубоко оскорбительным — «отвратительным», как выразился Майкл Барбаро из The New York Times. Чьи бы то ни было сомнения по поводу его газеты «в буквальном смысле наносят ущерб демократии» — это цитата. Стоит усомниться в The New York Times, и Америка развалится. Забавно. Тем временем Carrier Corporation объявила, что не использовать кондиционер аморально. Купите нашу продукцию, или попадёте в ад!



На самом деле, как это часто бывает, дело обстоит с точностью до наоборот. Скептицизм не является чем-то непатриотичным, это ваш долг! Принципиальные вопросы не разрушают демократию, а поддерживают. Люди у власти не любят, чтобы на них смотрели критически. Да и с чего бы им любить? Скептично настроенное население усложняет им жизнь. Они бы хотели, чтобы вы глотали прописанное вам лекарство и не жаловались. Заткнитесь и повинуйтесь! Не задавайте вопросов, соглашайтесь с тем, что вам говорят, и возвращайтесь к работе.



Это большие запросы, особенно для The New York Times. Изо дня в день эта газета печатает много интересных подробностей, и это похвально. Но в ней также полным-полно лжи, особенно по важным вопросам. Помните, как The Times целый год уверяла нас, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения? Мы из-за этого начали войну, были многотысячные жертвы… А это была ложь! А помните, как The Times заявила нам, что, когда Барак Обама свергнет Муаммара Каддафи, Ливия превратится в «продуктивного партнёра Запада»? Интересно знать, что об этом думают семьи, которыми теперь открыто торгуют на рынке рабов в Ливии? И кто же может забыть этот заголовок, появившийся в The Times весной 1975 года, когда «красные кхмеры» захватили власть в Камбодже: «Для большинства — лучшая жизнь». В итоге треть населения Камбоджи погибла в результате геноцида. The Times всё ещё не опубликовала опровержение.



Сегодня The Times раздувает «утку» про Россию, уверяя нас, что главная угроза для нашей страны исходит из Москвы. Хотя это очевидно не так. Газета пытается спровоцировать очередную бессмысленную войну, на этот раз в Сирии, настаивая, что Башар Асад травил газом собственный народ. Репортёры The Times делают вид, что знают наверняка: это действительно произошло и это сделал Асад. Но они не знают этого наверняка! Они снова лгут. Мы могли бы привести ещё много примеров.



Кстати, я сейчас не пытаюсь агитировать против какой-то из партий. The New York Times далеко не единственная влиятельная организация, которая искажает истину. Например, вскоре — может быть, уже на этой неделе, — руководство республиканцев в палате представителей может амнистировать более миллиона человек, находящихся в этой стране незаконно. Они скажут вам, что это хорошо для Америки — позволять иностранцам игнорировать наши законы. Не верьте им, они лгут.



Наша страна сильно изменилась. И теперь она делится уже не на республиканцев и демократов, и даже не на правых и левых, а на некомпетентных людей, которые всем заправляют, и всех остальных. Небольшая группа людей получила богатство и могущество, неправильно управляя этой страной. Я даже написал о них книгу, она называется «Корабль дураков». Она выйдет в начале октября, при желании можно заказать уже сейчас. А пока помните: никто, кроме ближайших родственников, не может автоматически претендовать на вашу лояльность. В том числе средства массовой информации. Вы не обязаны ненавидеть тех, кто у власти, но обязательно оставайтесь скептичными: они много лгут.



Дата выхода в эфир 18 июня 2018 года.