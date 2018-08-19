Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: ВВС Турции совершили военную операцию в Ираке, не поставив в известность США

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Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудар по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке, ликвидировав одного из лидеров партии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом турецкие власти не оповестили об ударе заранее американские войска, как они это делали ранее, добавляет издание.
DWN: ВВС Турции совершили военную операцию в Ираке, не поставив в известность США
Reuters

Турецкие ВВС нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке, в результате которого погиб один из лидеров партии Мам Зеки (он же Исмаил Озден), при этом Анкара не проинформировала об этом заранее американские войска, как она это делала ранее, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В свою очередь, РПК обвиняет Демократическую партию Курдистана под руководством Масуда Барзани в «содействии убийству» Мам Зеки.

Как пишет издание, Рабочая партия Курдистана требует предоставить ей собственный автономный район на территории Иракского Курдистана для «езидского народа». Езиды говорят на диалекте курдского языка, однако религиозно отличаются от курдов-мусульман. В свою очередь, центральное правительство Ирака и иракские курды выступают против езидской автономии, резюмирует издание.
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