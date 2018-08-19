DWN: ВВС Турции совершили военную операцию в Ираке, не поставив в известность США

08:07 В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.

07:55 У берегов индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,3 У берегов острова Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

07:44 В результате ЧП перед концертом Backstreet Boys в США пострадали 14 человек Сильный ветер снёс конструкцию на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort в американском штате Оклахома в преддверии выступления музыкальной группы Backstreet Boys. В результате произошедшего пострадали 14 человек.

07:33 В Москве 19 августа ожидается до +26 °С В Москве в воскресенье, 19 августа, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

07:15 Число пострадавших в результате ДТП в Ставропольском крае возросло до 15 Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Ставропольском крае возросло до 15. Об этом сообщает РИА Новости.

06:58 Кадыров прокомментировал бой Емельяненко — Джонсон на турнире WFCA в Москве Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал поединок россиянина Александра Емельяненко и американца Тони Джонсона на турнире WFCA в Москве.

06:40 В сети появился список предоставляющих уникальные услуги отелей В некоторых регионах мира есть гостиницы, которые предоставляют необычные услуги, сообщает сообщает PeterGreenberg.com.

06:24 В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Ставропольском крае погибли два человека В Ставропольском крае на трассе между населёнными пунктами Куршава и Курсавка произошло ДТП с участием КамАЗа и рейсового автобуса. В результате инцидента погибли два человека, ещё семеро были госпитализированы.

06:08 «Миссис Россия — 2018» стала жительница Твери Обладательницей титула «Миссис Россия — 2018» стала жительница Твери Анна Телегина, сообщает телеканал «Звезда».

05:52 Посольство России о ситуации с Бутиной: необходимо остановить это беззаконие В посольстве России в США намерены направить в Государственный департамент очередной демарш с оценкой тех методов, которые применяет американская сторона по отношению к арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной.

05:36 В Москве ввели план «Перехват» после сообщений о стрельбе на западе столицы В ГУ МВД России по Москве сообщили, что в городе введён план «Перехват» после сообщений о стрельбе на западе столицы из автомобиля Range Rover.

05:20 СМИ раскрыли подробности инцидента с портретом Путина в капитолии штата Колорадо Советницу законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч подвергли дисциплинарному взысканию за то, что она помогла членам организации ProgressNow выставить портрет российского лидера Владимира Путина в здании заксобрания региона.

05:06 В посольстве России заявили, что положение Бутиной продолжает ухудшаться В посольстве России в США заявили, что положение арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной продолжает ухудшаться. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

04:49 В Москве 1 сентября появятся первые электробусы В День знаний в столице по своим маршрутам пойдут первые 10 электробусов. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на заммэра Москвы Максима Лискутова.

04:35 Помпео выразил соболезнования в связи со смертью Аннана Государственный секретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи со смертью бывшего Генерального секретаря ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана.

04:19 Специалисты заявили об отсутствии угрозы цунами после землетрясения у берегов Фиджи Угрозы цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2 у берегов Фиджи в Тихом океане нет. Об этом сообщили в американском Национальном центре предупреждения о цунами.

04:10 Украинский журналист о военном параде в Киеве: не совсем понимаю, чем собираемся хвастаться Украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы военной техники армии страны, которые, как предполагается, будут представлены в ходе парада по случаю Дня независимости государства в Киеве.

03:56 «Роскосмос» ведёт переговоры о полёте космонавта из ближневосточной страны на МКС Представители госкорпорации «Роскосмос» с коллегами в том числе из стран Персидского залива обсуждают возможность полёта космонавта из ближневосточного государства на Международную космическую станцию (МКС).

03:40 У островов Фиджи в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 8,2 У островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

03:24 Трамп рассказал, зачем проводит переговоры с лидерами иностранных государств Президент США в своём Twitter рассказал, зачем проводит встречи с лидерами иностранных государств, в частности, со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

03:08 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии У берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

02:53 СМИ: В Иране не будут ставить печати в паспорта иностранных туристов при въезде в страну Иностранным туристам при въезде в Иран не будут ставить печати в паспорта. Данные меры могут быть предприняты в связи с санкциями Вашингтона против Тегерана.

02:34 Хейли: я привыкла иметь дело с «акулами» Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в своём Twitter опубликовала фото с дельфином, в комментарии к которому указала, что привыкла «иметь дело с акулами».

02:18 Трамп предпочёл развитие армии США оказанию финансовой помощи Сирии Президент США Дональд Трамп считает развитие Вооружённые сил Соединённых Штатов более важной задачей, чем спонсирование программы восстановления Сирии. Об этом американский лидер сообщил в своём Twitter.

02:03 Песков назвал «Северный поток — 2» коммерчески выгодным и конкурентным проектом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель стороны обсудили проект строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.

01:48 СМИ назвали имя нового рекордсмена по сборке кубика Рубика Гражданин Грузии 18-летний Вако Марчилашвили установил новый мировой рекорд по сборке кубиков Рубика под водой, передаёт телеканал «Имеди».

01:45 Врачи рекомендовали Емельяненко оправиться в больницу после боя с Джонсоном Группа медиков, работавших на поединке между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном, рекомендовала российскому бойцу смешанного стиля после поединка на турнире WFCA в Москве посетить больницу.

01:35 Политики всего мира выразили соболезнования в связи со смертью Аннана Политики многих стран выразили свои соболезнования в связи со смертью бывшего Генерального секретаря ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана.

01:29 Макарова и Градецка обыграли Павлюченкову и Севастову в полуфинале турнира WTA в Цинциннати Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецка обыграли другую представительницу России Анастасию Павлюченкову и латвийку Анастасию Севастову в полуфинале парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.

01:20 Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» в первом туре Примеры Каталонская «Барселона» одержала победу над «Депортиво Алавес» в матче первого тура испанской Примеры.

01:18 Песков: пробуксовка процесса имплементации минских договорённостей вызывает сожаление Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель во дворце Мезеберг в Германии стороны выразили сожаление в связи с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей.

01:11 Фьюри проведёт следующий бой с Уайлдером Бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории по нескольким версиям британец Тайсон Фьюри проведёт свой следующий поединок с действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.

01:04 Месси стал автором 6000-го гола «Барселоны» в Примере Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором юбилейного 6000-го гола каталонского клуба в испанской Примере.

00:59 В сети появилось видео выступления кубанского казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии В интернете появилось видео выступления кубанского казачьего хора на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

00:48 Футболист «Милана» Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем Защитник итальянского «Милана» и сборной Хорватии по футболу Иван Стринич приостановил спортивную карьеру из-за проблем с сердцем.

00:45 Песков назвал переговоры Путина и Меркель обстоятельными Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель во дворце Мезеберг в Германии.

00:28 Эксперт считает, что арбитр матча ЦСКА — «Арсенал» неверно трактовал эпизод попаданием мяча в руку Григалавы Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с красной карточкой за игру рукой в матче четвёртого тура, между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом».

00:27 В постпредстве России при ООН выразили соболезнования в связи со смертью Аннана Постпредство России при ООН выразило соболезнования в связи со смертью бывшего Генерального секретаря всемирной организации Кофи Аннана. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение миссии.

00:20 Бывший арбитр Хусаинов дал оценку судейству в матче «Краснодар» — «Спартак» Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказал мнение о судействе в матче четвёртого тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

00:13 СМИ: Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную со стороны Йемена ракету Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена.

00:01 Поединок Емельяненко и Джонсона на турнире по ММА в Москве завершился вничью Поединок россиянина Александра Емельяненко и американца Тони Джонсона на турнире WFCA в Москве завершился вничью.

23:55 МИД Грузии заявил о пропаже танкера с 17 гражданами страны Нефтяной танкер «Пантелена» под флагом Панамы с 17 гражданами Грузии пропал возле берегов Африки. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Грузии.

23:54 КДК РФС рассмотрит эпизод с бросанием бутылок болельщиками на матче «Краснодар» — «Спартак» Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с бросанием болельщиками бутылок на поле в ходе матча четвёртого тура между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

23:45 В Гане на неделю приспустят флаги в связи со смертью Кофи Аннана Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо поручил на неделю приспустить флаги на территории государства и дипломатических представительств страны в связи со смертью бывшего Генерального секретаря ООН лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Об этом он написал в Twitter.

23:43 «Наполи» обыграл «Лацио» в первом матче под руководством Анчелотти «Наполи» одержал волевую победу над римским «Лацио» в матче первого тура итальянской Серии А.

23:37 Полиция предъявила обвинение подозреваемому в наезде на людей в Лондоне Мужчине, который подозревается в наезде на пешеходов у здания британского парламента в Лондоне, предъявлено обвинение.

23:27 «Ахмат» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Рубином» благодаря голу на 94-й минуте Грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:26 Во Вьетнаме из-за наводнений погибли восемь человек В результате наводнений, вызванных тайфуном «Бебинка», во Вьетнаме погибли восемь человек. Об этом информирует местный портал VN Express.

23:12 «Монако» Головина сыграл вничью с «Лиллем» во втором туре Лиги 1 «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, сыграл вничью с «Лиллем» в матче второго тура французской Лиги 1.