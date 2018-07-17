Enab Baladi: неприятный сюрприз для сирийской оппозиции — известный футболист перешёл на сторону Асада и симпатизирует России
«Я не буду играть в сборной, пока есть пушка, которая бомбит всё в Сирии», — с таким заявлением, как пишет оппозиционное сирийское издание Enab Baladi, выступил сирийский форвард Фирас Аль-Хатиб на фестивале, организованном сирийскими оппозиционерами в Кувейте в 2012 году. Держа в руке флаг сирийской революции с тремя звёздами, он тем самым провозгласил, что присоединяется к рядам революционных сил, подобно некоторым другим сирийским знаменитостям.
Однако этим дело не ограничилось — и он встретился с Асадом в президентском дворце в октябре прошлого года.
Однако сюрпризом для сирийской оппозиционной аудитории стало то, что Аль-Хатиб появился на телеканале Russia Today в качестве спортивного аналитика по случаю чемпионата мира по футболу в России. На его левой щеке был нарисован российский флаг, таким образом он продемонстрировал, что в недавнем матче против Хорватии он поддерживал россиян.
Оппозиция не нашла оправдания действиям Аль-Хатиба и увидела в них не что иное, как отказ от революционных принципов и возвращение к Асаду и России, чтобы защитить свои материальные интересы внутри страны, поскольку он владеет там деньгами и недвижимостью, как сообщил ранее бывший игрок Джихад Ашрафи в интервью Enab Baladi.
Однако его критики считают, что материальные интересы не оправдывают любви Аль-Хатиба к Асаду и России, которые убили тысячи сирийцев и изгнали из страны миллионы граждан, отмечается в статье.
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