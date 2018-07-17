Enab Baladi: неприятный сюрприз для сирийской оппозиции — известный футболист перешёл на сторону Асада и симпатизирует России

Сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, который ранее заявлял о своей поддержке сирийской оппозиции, теперь выступает на стороне Башара Асада, сообщает Enab Baladi. Более того, во время недавнего чемпионата мира он появился на публике с нарисованным на щеке российским флагом, тем самым продемонстрировав, что болеет за сборную России.

«Я не буду играть в сборной, пока есть пушка, которая бомбит всё в Сирии», — с таким заявлением, как пишет оппозиционное сирийское издание Enab Baladi, выступил сирийский форвард Фирас Аль-Хатиб на фестивале, организованном сирийскими оппозиционерами в Кувейте в 2012 году. Держа в руке флаг сирийской революции с тремя звёздами, он тем самым провозгласил, что присоединяется к рядам революционных сил, подобно некоторым другим сирийским знаменитостям.

Однако Аль-Хатиб, родившийся в Хомсе в 1983 году, отступил от своей прежней позиции и, присоединившись к сборной, решил вернуться в «колыбель» отчизны, как её называет сирийский режим. Он призвал не смешивать политику и спорт, внеся раскол в оппозиционную спортивную публику: пока одни поддержали его решение, другие обвинили его в отказе от своих принципов.

Возвращение Аль-Хатиба в Сирию происходило в несколько этапов. Всё началось с игры в сирийской сборной. Затем после своего возвращения в Сирию в августе 2017 года он поднял флаг сирийского режима под портретом президента Башара Асада.



Однако этим дело не ограничилось — и он встретился с Асадом в президентском дворце в октябре прошлого года.



Однако сюрпризом для сирийской оппозиционной аудитории стало то, что Аль-Хатиб появился на телеканале Russia Today в качестве спортивного аналитика по случаю чемпионата мира по футболу в России. На его левой щеке был нарисован российский флаг, таким образом он продемонстрировал, что в недавнем матче против Хорватии он поддерживал россиян.



Оппозиция не нашла оправдания действиям Аль-Хатиба и увидела в них не что иное, как отказ от революционных принципов и возвращение к Асаду и России, чтобы защитить свои материальные интересы внутри страны, поскольку он владеет там деньгами и недвижимостью, как сообщил ранее бывший игрок Джихад Ашрафи в интервью Enab Baladi.



Однако его критики считают, что материальные интересы не оправдывают любви Аль-Хатиба к Асаду и России, которые убили тысячи сирийцев и изгнали из страны миллионы граждан, отмечается в статье.