Al Jazeera: на ЧМ-2018 власти позволили россиянам показать себя с лучшей стороны

Прошедший чемпионат мира по футболу в России получил высокую оценку ФИФА и рядовых болельщиков, передаёт Al Jazeera. Власти страны решили не перебарщивать с официозным пиаром, позволив россиянам самим продемонстрировать иностранцам свою лучшую сторону. И это сработало, считает корреспондент телеканала.

Праздник почти окончен. Многие туристы уже уехали. Но страна всё ещё сияет. Прошедший месяц стал для России своего рода тонизирующим средством. Нередко люди здесь думают, что им противостоит весь остальной мир. Возможно, сейчас это восприятие меняется.

БОЛЕЛЬЩИКИ ИЗ БРАЗИЛИИ: Мы наслаждаемся поездкой, открываем для себя красоты России. Люди здесь потрясающие. Ощутить такой тёплый приём по отношению к бразильцам — бесценно.

БОЛЕЛЬЩИК ИЗ АЛЖИРА: Россия — большая и красивая страна. Российские люди так приветливы.

Чемпионат мира не стал поводом для обвинений в авторитаризме, обеспокоенности ситуацией с правами человека или неустойчивостью российской экономики. Он дал возможность России — хотя бы ненадолго — наконец почувствовать к себе позитивное отношение без обычной затаённой конфронтации.

ЖЕНЩИНА: Может быть, из-за проблем, которые есть у нас в стране, мы немножко погрузились в экономику и политику. И этот чемпионат, он как глоток воздуха, который дал возможность выдохнуть, забыть обо всём. На следующей неделе мы подумаем о том, что творится. Но пока мы наслаждаемся праздником.

Официальные отзывы оказались такими же положительными. Президент ФИФА Джанни Инфантино вынес в пятницу свой вердикт: громогласное одобрение.

ДЖАННИ ИНФАНТИНО, президент ФИФА: Я пережил это, и вы пережили это. И это лучший чемпионат мира в истории.

Почти всё прошло как по маслу. Российская полиция, не славящаяся своим добродушием, вела себя наилучшим образом. Страна, часто имеющая дело с инфраструктурными проблемами, успешно перевозила фанатов на матчи в городах, расположенных в сотнях, а порой и в тысячах километрах друг от друга.

РОРИ ЧАЛЛАНДС, корреспондент Al Jazeera: Чемпионат мира в России можно похвалить за эффективные меры безопасности и организацию. Но этого само по себе недостаточно для хорошего празднества. Необходимо ещё небольшое чудо. И оно произошло здесь, на Никольской улице в центре Москвы. Она спонтанно превратилась в бьющееся сердце этого чемпионата. Место, где Россия и остальной мир собирались вместе, чтобы отлично провести время.

Перед матчами россияне и иностранцы отрывались на полную катушку. После матчей, победы, поражения или ничьих они отрывались ещё сильнее. Аналитик Александр Баунов считает, что в России испытывают острую нехватку подобного настроения.

АЛЕКСАНДР БАУНОВ, аналитик Московского центра Карнеги: Россияне устали постоянно быть начеку в отношениях с остальным миром. Они были рады найти в себе другую сторону патриотизма. Невоинственную сторону патриотизма. Когда можно быть патриотом и выражать патриотические чувства через гостеприимство.

Выиграть право на проведение чемпионата мира было настолько важно для Владимира Путина, что он лично прилетел в Цюрих в 2010 году, чтобы удостоиться этой чести. При этом примечательно, что во время большей части турнира он был на втором плане — участвовал в паре фотосессий, открытии и закрытии чемпионата.

Вероятно, в Кремле поняли, что можно обойтись без чрезмерного государственного пиара. Путин позволил россиянам показать себя остальному миру с лучшей стороны, и это сработало.

Рори Чалландс, Al Jazeera, Москва.

Дата выхода в эфир 15 июля 2018 года.