NYT: ЧМ в России обещает стать лучшим мундиалем на годы вперёд

Российский мундиаль может оказаться не просто хорошим или даже отличным, но лучшим мундиалем на годы вперёд, пишет The New York Times. Как отмечает газета, такое место в иерархии турниров ЧМ — 18 может занять как благодаря расцвету нового стиля футбола и техническим новшествам, так и реформам, ожидающим соревнования в будущем.

Приблизительно в тот момент, когда Франция виртуозно обыгрывала Аргентину, а Бельгия одерживала волевую победу над Японией, казалось, что весь мир пришёл к однозначному выводу: мундиаль в России был не просто хорошим или даже отличным чемпионатом — он был лучшим чемпионатом мира по футболу в истории, пишет The New York Times.

Разумеется, оговаривается издание, такое мнение может оказаться не самым долговечным. Как только у нас появится возможность задуматься, нынешний ЧМ может несколько померкнуть на фоне мундиаля 1982 года, который большинство людей считают образцовым.

Однако вне зависимости от того, какое именно место ЧМ-18 займёт в иерархии футбольных турниров, само восторженное обсуждение этого вопроса заставит ФИФА вздохнуть с облегчением. Когда игры клубов превосходят международный футбол по многим параметрам, когда в голову приходят подобные запоздалые мысли, и в той ситуации, когда следующий ЧМ пройдёт в декабре 2022-ого, а на ЧМ-2026 будет 48 команд вместо 32-х, нынешний мундиаль обязательно должен пройти успешно.

«Так были ли эти пять недель хороши настолько, чтобы следующие восемь неспокойных лет не нанесли ФИФА и чемпионату мира существенного ущерба? Со всей определённостью можно сказать, что это был не только приятный, но и важный турнир, серьёзные последствия которого могут отдаваться эхом ещё много лет. ЧМ-2018 в России действительно во многом изменил правила игры», — пишет газета.

Расцвет коллективизма

Мало кто сомневается в том, что этот турнир оказался выдающимся, однако, пожалуй, стоит сказать, что на нём не оказалось ни одной выдающейся команды. Разумеется, и Франция, и Хорватия будут достойно смотреться на пьедестале, однако первая сборная использовала далеко не весь свой потенциал, в то время как вторая играла на грани своих возможностей. Большинство людей не видят в этих сборных «команду на все времена», как испанцев в 2010 году.

Кроме того, господство на этом чемпионате принадлежало далеко не отдельным игрокам. Несмотря на то, что на чемпионате сияли отдельные звёзды, ни одна из команд, которая делала ставку на своих лучших игроков, «не взлетела».

Мохамед Салах и Роберт Левандовски отправились домой ещё на групповом этапе, а вскоре за ними потянулись Лионель Месси, Криштиану Роналду и Андрес Иньеста. Неймар дошёл до четвертьфинала, однако сложно сказать, чтобы по пути туда он приобрёл много друзей. Его «пристрастие к мелодраме» отозвалось фальшивой нотой на ЧМ, который к счастью, оказался небогат на конфликтные ситуации.

Балом правили коллективы: Уругвай со своей упорной обороной, Англия со своей невероятной игрой со стандартного положения, Бельгия со своими беспощадными и тщательно организованными контратаками. Самоотдача российской сборной довела её до серии пенальти в четвертьфинале, а у Японии и Мексики с их головокружительной игрой были все шансы пройти дальше одной восьмой.

Разрыв между самыми лучшими командами, традиционными колоссами футбола и всеми остальными быстро сокращается и сводится практически на нет искушённым тренерством и, особенно, закатом эры коротких распасовок.

Команды по всему миру пытаются подражать не «Барселоне», а «Атлетико Мадриду» и, иногда, «Боруссии Дортмунд», которые готовы сидеть и ждать или же прессинговать оппонентов, чтобы те допускали ошибки.

Причины такой эволюции очевидны: сильные команды на их собственном поле искушённым тренерством не победить. В прямом столкновении выигрывает более техничная сборная, состоящая из звёзд футбола. Но игра контратаками уравнивает возможности, что приводит к тому, что внезапно у команд без громкого имени появляется шанс на победу.

Смена караула

30 июня Франция отправила домой Лионеля Месси, а вечером того же дня Уругвай повторил тоже самое с Криштиану Роналду. В течение шести часов два выдающихся игрока своей эпохи, глыбы футбола XXI века, покинули чемпионат мира.

Вопрос состоит в том, будет ли ЧМ-18 их последним мундиалем. Хотя ни Месси, ни Роналду не любят отказываться от своих амбиций, в голову не может не закрасться мысль о том, что ЧМ-18 был их последним шансом.

Месси может вернуться в 2022-ом, однако к тому времени ему будет уже 35, и даже его футбольные чары, скорее всего, начнут терять силу. Может ли Аргентина позволить себе на протяжении четырёх лет строить всю игру вокруг одного Месси, находящегося на закате карьеры? Сердце в данном случае подсказывает одно, а голова — другое.

Роналду же, тем временем, будет 37 лет. Однако он, очевидно, не верит, что его карьера окончена, так как совсем недавно он подписал $110-миллионный трансфер в «Ювентус». Стоит отметить, что контракт действует четыре года и заканчивается незадолго до ЧМ-2022 в Катаре. Потрясающе для игрока его возраста, однако, даже его новый работодатель, возможно, чувствует, что к этому времени его талант несколько потускнеет.

На этом турнире невозможно было избавиться от ощущения, что мы видим конец одной эпохи и начало другой. Андрес Иньеста уже не вернётся, а Левандовски не произвёл своей игрой никакого впечатления. Из этого поколения преуспел только Модрич, дошедший до финала, и которому, возможно, ещё суждено уйти в закат в блеске славы.

Но им на смену идёт новое поколение, ведомое вторым по ценности в мире игроком — Мбаппе. В плане подражания Мессии и Рональдо ему до них далеко, однако на протяжении всего чемпионата мира в России стало ясно: час Мбаппе пробил.

Обратная петля

ЧМ 1990 года стал знаковым для Ирландии. Выход команды в четверть финал буквально пронзил сердца населения этой страны. Даже те, кто обычно воротили от футбола нос, называя его «игрой англичан», не остались в стороне от этих эмоций.

Тем не менее обо всей этой футболомании не узнали ирландские болельщики и игроки, присутствовавшие на месте событий в Италии. Те рассказы, которые они слышали от друзей и членов семей, не могли описать весь тот эффект, который произвела их игра в Ирландии.

Однако ситуация с игроками, находившимися в России была диаметрально противоположной. Игроки могли в реальном времени следить за тем, как их болельщики празднуют их успехи. Они видели парки и улицы, наводнённые их фанатами. Возможно, что именно тогда они впервые смогли осознать, какой эффект имеет их игра, что в свою очередь, не могло не сказаться на них самих.

Впечатления игроков от ЧМ в России фундаментально отличались от того, чтобы было раньше. То же самое можно сказать и о роли болельщиков. Теперь фанаты поддерживали свою сборную не только на стадионе — даже те болельщики, которые остались дома, могли внести свою лепту в победу.

VAR и закон непредвиденных последствий

В 1920-х годах футбольные чиновники забеспокоились, что игра становится скучной: было слишком много команд и слишком мало голов. В данной ситуации они решили внести правки в правила, надеясь подстегнуть атакующий футбол.

Изначально такой ход сработал, но вскоре команды адаптировались, внеся изменения в свои оборонительные схемы. Вскоре количество голов снова упало, и футбол вернулся туда, откуда начинал.

В 1980-х популярность футбола начала падать. Чиновники посчитали, что виноват в этом опять скучный футбол. В этот раз они решили увеличить количество очков, присуждаемых за победу, с двух до трёх. Целью этой реформы было подтолкнуть команды к более напористому футболу. Но вместо этого сборные стали только упорнее защищать свои ворота.

Иными словами, крупные изменения, внесённые в саму суть футбола, далеко не всегда приносят ожидаемый эффект. Тоже самое можно сказать и о видео-помощниках судьи (VAR).

Несмотря на все опасения, что ЧМ — это слишком высокоуровневое мероприятия для пилотного запуска VAR, его применение было признано успешным. Несмотря на некоторые случаи замешательства на групповом этапе, судьи назначали пенальти, которые они изначально пропускали или отменяли свои неправильные решения. VAR прошёл испытания.

Несмотря на значительные изменения, которые VAR привнёс в игру, его использование возымело неожиданный эффект. В частности, порой казалось что Англия больше занимается провоцированием защитников на нарушение правил, чем пытается забить гол, а тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес заявил, что наличие VAR изменило подход его команды к оборонительным и атакующим стандартным положениям.

Больше команд — больше шансов

Мексика сумела вырваться из группы, хотя в определённый миг казалось, что подопечные Хуана Карлоса Осория делали всё возможное, чтобы это у них не получилось. Япония также могла провалиться, но всё же с большим трудом одержала победу. Все остальные команды потерпели фиаско — некоторым до победы не хватило совсем немного, поражение же других было скорее похоже на разгром. Однако все эти неудачи, к сожалению, были предсказуемы.

Африка, Азия и Северная и Центральная Америка отправили на турнир 13 команд. В сумме эти сборные выиграли 10 игр. Однако лишь Мексика и Япония вышли из группы, потерпев поражение в одной восьмой финала.

В частной беседе один тренер признался, что африканским и азиатским командам практически невозможно соревноваться с Европой. Частично это, конечно, вызвано политической, экономической и социальной эксплуатацией в прошлом, однако она не объясняет, почему игра сборных огромных и богатых азиатских стран не вызывает никаких эмоций.

В этом контексте непопулярное решение ФИФА увеличить количество команд на турнире, вопреки ожиданиям, может не обернуться катастрофой. Этот шаг, по всей видимости, был мотивирован финансовыми соображениями, однако это совсем не значит, что он не окажет никакого влияния на спорт.

Что касается африканских команд, то квалификация была для них очень жёсткой: даже хорошие команды могли не попасть на ЧМ из-за небольшого количества мест. Что же касается Азии и Северной и Центральной Америк, то здесь ситуация более сложная. При взгляде на Панаму и Саудовскую Аравию тяжело прийти к какому-то иному выводу, кроме как к тому, что добавление новых команд приведёт приведёт к ухудшению качества соревнований и унижению большего числа сборных.

«Будущие несколько лет будут сложными для чемпионата мира: сначала Катар, потом увеличение числа команд. Это, однако, не означает, что золотой век определённо остался позади. ЧМ-2018 в России может стать лучшим мундиалем на годы вперёд. И это может быть далеко не последним разом, когда мы произнесём эту фразу», — подводит итог The New York Times.