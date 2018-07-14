Благословление на удачу и крутящийся «неймар» — CNN представил мемы ЧМ-2018

Российский ЧМ-2018, который уже подходит к своему завершению, существенно пополнил коллекцию интернет-мемов, утверждает CNN. Так, пользователям соцсетей запомнилось артистичное катание по полю звезды бразильского футбола Неймара, мексиканская бабушка, перекрестившая свою сборную на удачу, и хорватские пожарные, которые даже во время просмотра решающей серии пенальти не забыли свой долг и уехали на вызов.

Если вы никак не можете дождаться футбольного действа, которое будет разворачиваться в воскресенье, можете рассчитывать на интернет — он всегда поможет. А кроме того, положитесь на нас. Дон Риделл из CNN World Sport расскажет о самых запоминающихся и получивших распространение в интернете моментах. Кадры этого чемпионата мира, которые мы не забудем.

Чемпионат мира сумел запечатлеть футбольных болельщиков из разных уголков мира на кадрах радостного исступления и жестоких разочарований. Фанаты в свою очередь тоже фиксировали всё, что происходит на мундиале, и публиковали в сети его самые удачные и не очень моменты — в виде интернет-мемов.

Как самый высокооплачиваемый футболист мира, Неймар изначально должен был подготовиться к особо пристальному вниманию. Но звёздный бразильский спортсмен сумел порадовать фанатов совершенно неожиданным для себя самого образом. Видео с его чересчур драматичным перекатыванием по полю получили большую популярность. Теперь на своих тренировках юные спортсмены отрабатывают специальное упражнение под названием «неймар». Да и в целом, авторы роликов на эту тему явно разошлись, в один прекрасный момент даже представив футболиста в виде мяча.

Впрочем, волшебство творят не только игроки, но и фанаты. У этого видео более 20 млн просмотров. Бабушка благословляет игроков мексиканской сборной, а затем они одерживают победу над Германией. Внучка героини ролика Паола написала в своём Twitter: «Уверена на 100%, что мексиканцы выиграли благодаря моей бабушке». Потом, правда, мексиканские болельщики укрепились во мнении, что их команда всё ещё держится в турнире благодаря Южной Корее. После внезапной победы корейской сборной над Германией мексиканцы хватали первых попавшихся корейцев, поднимали на руки и носили по улицам, словно божеств. Гостем на самом невероятном празднике оказался даже генеральный консул Южной Кореи в Мексике.

Неожиданный выход сборной Англии в полуфинал тоже дал разгуляться фантазии интернет-творцов. И хотя футбольный трофей, в итоге, домой не приехал (как об этом поётся в главной фанатской песне. — ИноТВ), болельщики делились своими мечтаниями. Этот посадочный талон, на котором можно найти отсылки к единственной победе сборной на чемпионате в 1966 году, 52 годам боли и, конечно, имени невозмутимого главного тренера Гарета Саутгейта, прекрасно отражает все чувства фанатов.

Это жестокая игра. Для этих хорватских пожарных, которые следили за серией пенальти в игре национальной сборной с Россией, матч закончился радостью. Да только время было не самое подходящее. В забавном видео, которое они опубликовали на своей странице в Facebook, видно, как они спешно выезжают из пожарной части на вызов, пропуская победный гол. Напоминание всем нам, что это просто игра.

Дон Риделл, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 июля 2018 года.