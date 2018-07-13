CNBC: ЧМ-2018 разрушил стереотипы — и о футболе, и о России

Хотя до начала мирового первенства по футболу Россию на Западе рисовали исключительно в тёмных тонах, теперь, за несколько дней до его завершения, стало очевидно, что турниром остались довольны все — и звёзды мирового футбола, и иностранные болельщики, сообщает CNBC. Между тем, как отмечается в материале канала, нынешний чемпионат сломал не только национальные, но и футбольные стереотипы.

До начала чемпионата мира по футболу 2018 года «футбольных болельщиков предупреждали, что на турнир они поедут на свой страх и риск, Россию изображали как зловредного игрока на мировой арене, а Путин был своего рода персоной нон грата», пишет сайт американского телеканала CNBC. Тем не менее со старта турнира минуло несколько недель — но «звёзды международного футбола, обозреватели и публика, посетившие Россию, в целом высказывают исключительно положительные комментарии», признаёт обозреватель канала.

«Думаю, что этот чемпионат войдёт в историю как один из добрейших и успешнейших, — прокомментировал ситуацию для CNBC эксперт по России общественной организации «Германо-российский форум» Александр Рар. — Люди боялись российских фанатов, но народ России показал, что он умеет принимать гостей». «Надеюсь, что это придаст России импульс — здешним людям никогда ещё не приходилось видеть столько туристов. За месяц приехали тысячи людей, и не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в провинцию, а ведь эти люди никогда раньше не ездили в Россию», — добавил он.

Разумеется, российский президент, «скорее всего, в восторге от чемпионата и от позитивных отзывов прессы, которые заработал для страны турнир», продолжает автор. На прошлой неделе Путин уже заявил в ходе встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино, что чемпионат, до сей поры проходящий без серьёзных инцидентов и стычек между болельщиками соперничающих сборных, помог сломить многие стереотипы о России. «Люди увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто сюда приезжает», — отметил президент.

Среди положительно оценивших чемпионат фигур оказался и бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус. Нынешний турнир стал «одним из лучших за последние 40 лет — спасибо вам, господин президент, и спасибо России!», цитирует Маттеуса CNBC.

Как отметила в беседе с корреспондентом канала старший вице-президент консалтинговой компании Teneo Intelligence Отилия Дханд, чемпионат мира в сущности стал «рекламным мероприятием, задуманным, чтобы создать для России положительный имидж во всём мире». «Хотя непосредственно геополитического значения у него почти нет, он является инструментом «мягкой силы» для улучшения восприятия России среди широкой публики за рубежом», — заявила эксперт.

На фоне «непростой дипломатической ситуации» вокруг «аннексии» Крыма и введённых после неё западных санкций, а также — обвинений во вмешательстве в американские выборы, спонсировании «дестабилизирующих популистских партий» в Европе и отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании, успешно проведённый чемпионат дал России возможность «несколько снять напряжение» и «вновь открыть дипломатические каналы», пишет автор. К примеру, по данным CNBC, французский президент Эммануэль Макрон, который будет присутствовать на финальном матче турнира между Францией и Хорватией, «воспользуется этой возможностью, чтобы побеседовать с Путиным».

Что же касается влияния турнира на экономику, аналитики пока не определились, перевесят ли плюсы чемпионата его минусы, говорится в статье. По мнению главного экономиста BCS Financial Group Владимира Тихомирова, ЧМ, без всяких сомнений, оказался для России полезным и в плане пиара, и в плане экономики, но именно экономический его эффект может оказаться кратковременным. «Нынешний чемпионат мира проходит весьма хорошо и уже помог изменить восприятие России в мире в положительную сторону; он также стимулирует туризм, поэтому, как мне кажется, положительный эффект будет. Но я бы не стал ставить на серьёзный рост турпотоков после завершения турнира, — пояснил эксперт. — Масштабные мероприятия такого калибра, будь то Олимпиада или ЧМ, стимулируют экономку страны, поскольку, очевидно, получается серьёзный рост туризма, сектора услуг, транспортного сектора и так далее, и всё это помогает экономике — но проблема в том, что это, как правило, очень кратковременная тенденция». По мысли Тихомирова, «как только мероприятие завершается, обычно происходит послетурнирная рецессия и серьёзный спад тех показателей, которые до его заверешения демонстрировали высокий рост».

Между тем стереотипы о России — не единственное, что разрушил нынешний ЧМ: ударил он и по традиционным представлениям о футболе, подчёркивает автор статьи. Многие фавориты чемпионата, включая Бразилию, Германию, Испанию и Аргентину, вылетели с турнира весьма рано, и от этого он стал только интереснее, отмечает журналист. А вот сборная хозяев чемпионата, вошедшая на него слабейшей в рейтинге ФИФА с 70-м местом, напротив, порадовала своих фанатов: она закончила своё выступление только в минувшую субботу, проиграв Хорватии, но уже тот факт, что она добралась до четвертьфинала, «сам по себе стал подвигом на этом волнующем, запоминающемся и непредсказуемом турнире», говорится в материале.