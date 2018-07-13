Sports.fr: ФИФА огласила результаты работы — допинг на мундиале не обнаружен

На чемпионате мира по футболу, который проходит в России, спортсмены допинг не применяли — такой вывод по итогам своей работы сделали специалисты Международной федерации футбола, пишет Sports.fr. Среди более 3 тыс. проб была обнаружена лишь одна ненормальная, но у спортсмена оказалось медицинское разрешение на препарат, а также ещё три пробы, которые требуют более глубокого изучения.