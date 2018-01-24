Фуркад о дисквалификации Шипулина: налицо двойные стандарты

По мнению французского биатлониста Симона Фуркада, нельзя наказывать всех спортсменов государства за то, что там якобы существовала государственная допинговая программа, — необходимо дисквалифицировать лишь тех, кто непосредственно в этом виновен. А в случае с Россией и отстранением Антона Шипулина от Олимпиады в Южной Корее были применены двойные стандарты, заявил французский спортсмен в интервью sports.fr.

Отстранение Антона Шипулина от Олимпиады в Пхёнчхане стало большим ударом для российского биатлона, пишет sports.fr. И из-за того, что россиян будет меньше на грядущих стартах, соревнования будут совсем иными, заявил биатлонист Симон Фуркад в интервью французскому изданию.

Фуркад отмечает, что ни с самим вопросом, ни с точными причинами дисквалификации Шипулина он глубоко не знаком. При этом он считает, что «нельзя сказать, что виноват лишь скверный россиянин, который принимал допинг». По его словам, наказывать нужно не только самого спортсмена.

Биатлонист настаивает, что «правила должны быть одинаковыми для всех». «Однако в последней истории были двойные стандарты. Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне…» — приводит журналист слова Симона Фуркада.

Собеседник издания признаётся, что давно знает самого Антона Шипулина и поддерживает хорошие отношения с российской командой. «Но это не означает, что я прощаю обман». По его словам, «иногда русские считают, что против них устроили заговор и что только им приходится расплачиваться». И тем более это ощущение усиливается из-за того, что имена дисквалифицированных появляются постепенно, а не все сразу.

«Нужно наказать тех, кто в этом замешан, но нельзя указывать пальцем на всю нацию. Я ставлю себя на место спортсмена, которого это затронуло; если существует государственная система допинга, а я ничего плохого не сделал, то я бы считал, что меня ущемляют и заставляют платить за глупость других. Я думаю, что некоторые люди в этом не участвовали, но всех стригут под одну гребёнку», — заявил Симон Фуркад в интервью sports.fr.