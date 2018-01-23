CNN: российские спортсмены обжалуют пожизненное отстранение от олимпиад

Российские спортсмены не намерены мириться с пожизненным отстранением от олимпиад, сообщает CNN. На этой неделе арбитражный суд будет рассматривать апелляцию 42 спортсменов против такого наказания МОК, обвинившего их в нарушении антидопинговых правил. Надеюсь, что арбитражный суд прислушается не только к моим словам, но и к фактам, которые мы предоставим, отметил российский олимпиец Никита Крюков в интервью американскому телеканалу.

На этой неделе в спортивном арбитражном суде пройдут слушания апелляций 42 российских спортсменов, пожизненно отстранённых от олимпиад Международным олимпийским комитетом за нарушения антидопинговых правил. Тем временем CNN пообщался с двумя спортсменами, которые заявляют, что на них распространяется коллективное наказание МОК. Они хотят очистить свои имена и настаивают на своей невиновности. Однако российский разоблачитель, который сейчас скрывается, заявляет, что они виновны и он даст показания против спортсменов на слушаниях апелляций. Пола Ньютон с подробностями.

Ольга Зайцева говорит, что дни её соревнований позади, но борьба всей её жизни ещё впереди. Олимпийская чемпионка по биатлону была пожизненно отстранена МОК в качестве наказания за предполагаемое нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, Россия. Зайцева говорит, что завершила свою спортивную карьеру и борется не для того, чтобы снова участвовать в соревнованиях, а для того, чтобы доказать своим детям, что она не обманщица.

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА, российская биатлонистка: Это реальное пятно на моей чистой карьере, и я хочу убрать его. Я хочу, чтобы мои дети никогда этого не видели и не слышали об этом. Это не должно стать тем, что они запомнят.

Зайцеву уже попросили вернуть её серебряную медаль, выигранную на Олимпийских играх в Сочи, но она подаёт на апелляцию вместе с 41 российским спортсменом, каждый из которых заявляет, что не употреблял допинг.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Можете ли вы сказать, что вы чисты и всегда были чисты?

«Я чистая, — говорит она, — и я была всегда чистой, всегда».

ДЖИМ УОЛДЕН, американский юрист: Мы слышали «я чист, я чист, меня проверяли сотню раз».

Американский юрист Джим Уолден говорит от лица разоблачителя, российского доктора Григория Родченкова, который представит доказательства против спортсменов. Он не только представляет его, но и пытается сохранить ему жизнь.

ДЖИМ УОЛДЕН: Русские ясно дали понять, что сделают всё что угодно, чтобы попытаться найти его и заставить замолчать.

Доктор Родченков был директором Антидопингового центра во время Олимпийских игр 2014 года, и он раскрыл детали грандиозной спонсируемой государством схемы по подмене анализов с содержанием допинга на чистые.

Сейчас он состоит в американской программе защиты свидетелей, но даст показания на суде из секретного места.

ДЖИМ УОЛДЕН: Доктор Родченков достаточно ясно дал понять, что на каком-то этапе у спортсменов в отличие от него, возможно, не было другого выбора, кроме как принять участие в этой допинговой системе.

Россия заявляет, что спортсмены получили допинг от доктора Родченкова и даже не знали, что употребляют его.

Никита Крюков, золотой медалист в лыжном спорте, также был пожизненно отстранён. Он заявляет, что не употреблял допинг намеренно или как-то иначе. В то время как Олимпийские игры в Пхёнчхане состоятся всего через пару недель, он так и не знает, сможет ли принять участие в соревнованиях.

НИКИТА КРЮКОВ, российский лыжник: Да, конечно, я надеюсь, что это будет справедливое слушание и они услышат не только мои слова, но и факты, которые мы им представим, потому что нет доказательств того, что я виновен.

Канадский юрист Ричард Макларен также даст показания. Его доклад для Всемирного антидопингового агентства разоблачил российскую поддерживаемую государством систему, которая позволила более чем тысячи спортсменам сжульничать. Россия отвергает обвинения.

РИЧАРД МАКЛАРЕН, канадский юрист: Мы провели сравнение ДНК в образцах, и я не сомневаюсь, что это их образцы и что это были образцы, которые они предъявили, когда были на Олимпийских играх в Сочи.

На настоящий момент медаль Зайцевой остаётся у неё на стене. И, может быть, она и серебряная, но для неё она значит не меньше золотой, и она намерена доказать, что выиграла её честно.

Пола Ньютон, CNN, Москва.