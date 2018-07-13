Глава ФИФА: ЧМ-2018 — лучший в истории футбола

«Россия стала настоящей футбольной нацией», и теперь во всём мире её воспринимают по-другому, подвёл итог ЧМ-2018 президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. На заключительной пресс-конференции он назвал прошедший чемпионат «самым лучшим в истории» и поблагодарил лично главу Кремля Владимира Путина за его организацию.
В своих восторженных отзывах о России президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино превзошёл даже своего предшественника Йозефа Блаттера с его «хвалебными гимнами», пишет Berliner Morgenpost. На заключительной пресс-конференции он с широкой улыбкой на устах в лучших тонах охарактеризовал страну — организатора ЧМ-2018.
«Это был лучший чемпионат мира в истории», — заявил глава футбольной организации и поблагодарил лично главу Кремля Владимира Путина. «Россия стала настоящей футбольной нацией», — добавил он, подчеркнув, что теперь «во всём мире» её воспринимают по-другому.
Предыдущему чемпионату Блаттер поставил 9,25 балла из 10. По этой шкале похвальба Инфантино тянет, по-видимому, на все 11 баллов, отмечает немецкое издание. При этом критика по поводу политической ситуации в стране и его близких отношений с Путиным главу ФИФА не смутила.
Журналисты напомнили ему о сбитом рейсе MH17, «аннексии» Крыма, вмешательствах в выборы, государственной системе допинга и нарушениях прав человека в Чечне, спросив, в каком месте международная федерация всё-таки должна провести «моральную красную линию». «Есть много вещей, которые реальны, но нам бы хотелось их изменить», — ответил Инфантино и «повторил классическую мантру» о том, что футбол вне политики.
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