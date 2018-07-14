Guardian: нельзя не признать, что британские СМИ «в некотором роде» оклеветали Россию

Многих удивила прекрасная атмосфера на ЧМ в России, они начали обвинять западные СМИ в том, что те годами сгущали краски. Автор статьи в The Guardian соглашается с ним, но лишь отчасти. По мнению автора, много лет российским чиновникам было легче «жаловаться на русофобию», вместо того чтобы «раскрыться» миру и продемонстрировать позитивные перемены в России, которые заметно проявились лишь во время чемпионата.

«Фанат сборной Англии пристыдил британские СМИ», — так звучал один из заголовков многочисленных публикаций, появившихся в «прокремлёвских новостных ресурсах» за последние недели и осуждавших предостережения иностранной прессы в адрес болельщиков. Английский болельщик Мэтт Мэйбери, вернувшись домой после поездки на чемпионат мира по футболу в Россию, написал в Twitter о том, что это «совершенно классная страна», и пожаловался на «чистую пропаганду» в британских СМИ — поскольку та картина, которую он увидел своими глазами, совершенно не совпадала с представлениями, которые у него сложились перед поездкой. Эта публикация быстро набрала популярность, и многочисленные информационные ресурсы использовали её в качестве доказательства «лжи британских СМИ». Однако не стоит обвинять исключительно западных журналистов, поскольку в действительности не всё так однозначно, пишет Шон Уокер в статье для The Guardian.

Это обвинение часто звучало в России как от приехавших сюда фанатов сборной Англии, так и со стороны российских СМИ и чиновников, поясняет автор. Даже пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на то, что британские новостные издания ведут «русофобскую кампанию». А когда Эрик Дайер забил решающий пенальти в матче против сборной Колумбии, комментатор на российском государственном телеканале закричал: «Долой пропаганду! Долой британскую прессу, призывавшую своих фанатов не приезжать в Россию!» — говорится в статье.

Действительно, накануне чемпионата многие британские и западные издания выражали преимущественно негативный прогноз, делая акцент на своей обеспокоенности в связи с потенциально «опасным» вероятным поведением болельщиков и нынешней политической ситуацией в России. В результате из далёкой Южной Америки в Россию приехали десятки тысяч фанатов, а европейских — и, в частности, английских болельщиков — здесь было намного меньше, чем обычно, несмотря на попадание английской сборной в полуфинал. Конечно, это вызывает определённое сожаление, констатирует The Guardian.

Те британцы, которые всё же рискнули приехать, были под впечатлением от позитивной атмосферы: празднований на улицах, «на удивление толерантной» полиции, доброжелательности со стороны большинства россиян, тёплой погоды и дешёвого пива. «Вместе с большинством россиян я был удивлён прекрасной атмосферой. Однако я всегда был уверен, что Россия проведёт превосходный чемпионат мира. Я был корреспондентом в Москве уже более десяти лет и наблюдал, как за это время до неузнаваемости изменились и город, и страна. Я говорил всем, кто готов был меня слушать, что большинство фанатов, которые приедут в Россию, скорее всего, получат большое удовольствие», — подчёркивает автор.

Это не означает, что журналисты должны были закрывать глаза на «негативные стороны России», и наверняка «большая часть российской доброжелательности, скорее всего, угаснет, как только чемпионат закончится», отмечается в статье. «Но, когда я слышу, как даже некоторые футбольные журналисты, приехавшие сюда впервые, удивляются, что Москва — «нормальное место», где есть хорошие рестораны и жители, которые не похожи на инопланетян; когда друзья в Англии, путешествовавшие в поистине опасные точки мира, говорят мне, что они слишком боятся приехать в Россию, у меня действительно возникает вопрос, не могли ли мы, иностранные корреспонденты, получше рассказать о том, какая это страна», — констатирует автор.

По его мнению, нельзя не признать, что британские СМИ «в некотором роде» оклеветали российскую действительность, однако в таком количестве негатива в западной прессе о России «во многом виновата она сама». Хотя, конечно же, существуют и «ужасные репортажи», и некоторые «зашоренные эксперты, преследующие свои корыстные интересы», и если читать исключительно британские «таблоиды», то у вас наверняка сложится искажённое представление не только о чемпионате, но и о многих других темах, пишет The Guardian. Однако обвинять исключительно СМИ — это самый лёгкий выход, говорится в статье.

Например, если взять появившиеся накануне чемпионата мира по футболу репортажи о возможном «бесчинстве» российских фанатов, то они появились не на пустом месте, подчёркивает автор. Действительно, многие британские СМИ недавно публиковали «смехотворно гипертрофированные» репортажи о возможных опасных действиях русских хулиганов. «Но когда два года назад российские футбольные фанаты устроили агрессивную потасовку в Марселе, то некоторые чиновники в ответ на это сказали: «Молодцы, ребята, так держать!» Если вы позволяете своим чиновникам безнаказанно делать подобные заявления, то можно ли удивляться, когда таблоиды трубят во все трубы о том, что фанаты могут устроить кровопролитие на проходящем у вас в стране турнире?» — отмечается в статье. Но накануне нынешнего ЧМ «российские группировки футбольных хулиганов приструнил Кремль, чтобы гарантировать, что большой турнир не будет омрачён насилием», поэтому они не создают больше никаких проблем, сообщает The Guardian.

Однако задача СМИ не в том, чтобы рассказывать лишь о российских красотах и достопримечательностях, подчёркивает автор: «Если вы читали материалы нашей газеты о России, публиковавшиеся в последние несколько месяцев и лет, вы знаете о масштабной программе обновления Москвы, о происходящей здесь революции с крафтовым пивом, о прекрасно устроенном метрополитене. Вы, возможно, читали о путешествии Эндрю Рота по городам, принимающим чемпионат мира по футболу, расположенным на волшебной реке Волге, или мой рассказ о последней репетиции в преддверии мундиаля, Кубке конфедераций, который был прекрасно организован и полон счастливых, улыбающихся людей. Но мы пишем также и о нарушениях прав человека, о политических судебных делах и роли Кремля в войне на Украине. Мы не путеводитель, наша работа состоит не в том, чтобы напоминать всем, что в Москве вы можете выпить прекрасный кофе флэт-уайт или провести фантастическую ночь в Санкт-Петербурге. Мы пишем на серьёзные темы и говорим о нарушениях».

Журналист Ангус Роксбург писал в своей книге «Железный Путин», что российское правительство требовало от западной прессы «публиковать более положительные материалы о России». А когда он предупреждал, что возможности пиара не безграничны и необходимо подкреплять это «подлинными переменами», то его призывы «проигнорировали», говорится в статье. «Что действительно нужно было, разумеется, менять — так это сам настрой, а не то, как его преподносили», — считает Роксбург. Однако этих перемен тогда так и не произошло, подчёркивает The Guardian.

Благодаря чемпионату мира Россия, наконец, отчасти изменила и своё «послание» миру, и сейчас сотни тысяч иностранцев увидели, что там «есть и нечто хорошее», говорится в статье. «Уже много лет российским чиновникам было легче жаловаться на русофобию, вместо того чтобы раскрыться и продемонстрировать другую сторону своей страны. Возможно, это лишь временный феномен, и он не затмит более мрачных аспектов — но его, безусловно, стоит приветствовать», — заключает The Guardian.