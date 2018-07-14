Tageszeitung: на ЧМ-2018 Путин получил нужную ему картинку

Расчёт главы Кремля на ЧМ-2018 оправдался, пишет Tageszeitung. Гости чемпионата будут уезжать домой с вопросом: «Чем эта миролюбивая, гостеприимная и отзывчивая Россия заслужила критику Запада?». Они усомнятся в той политике, которую проводят их государства, и правдивости своих СМИ, опасается автор статьи Клаус-Хельге Донат.

Сотни тысяч посетителей ЧМ-2018 в России остались довольны мероприятием, пишет Tageszeitung. На улицах, стадионах и в блогах звучали одинаково хорошие отзывы. Больше всего чемпионат понравился «ярким гостям» из Средней и Южной Америки. Почти все иностранцы восторженно хвалили организатора.

Но дело в том, что расчёт Кремля как раз и заключался в том, чтобы показать Россию именно с такой стороны, гостеприимной и отзывчивой, считает автор статьи Клаус-Хельге Донат. Россия поставила перед собой цель стать лучшим организатором в истории футбола, однако с самого начала чемпионата выявился некий парадокс.

Российские власти годами утверждали, что их страна находится в положении осаждённой крепости, напоминает немецкий журналист. Но ради спортивного мероприятия сняла ограничения на въезд. Разве так ведёт себя государство, которое боится всего остального мира и борется за своё выживание? Впрочем, большинство гостей не увидели в этом противоречия, отмечает Донат.

«Русский — он милый, искренний, дружелюбный, говорят болельщики. Почему нам и с ним не поладить? Почему у Запада проблемы с Москвой? У гостей это вызывает сомнения и в результате они начинают с подозрением относится к той политике, которую проводит их государство. Они задаются вопросом. Почему образ России на Западе отличается от их собственных впечатлений с места?», — пишет Tageszeitung.

Даже полицейские улыбаются и фотографируются с прохожими, продолжает описывать атмосферу на ЧМ-2018 автор. И это «полицейское государство»? «Чемпионат предоставляет Путину нужную картинку», считает Донат. И при её просмотре возникает один вопрос: «Чем эта миролюбивая, гостеприимная и отзывчивая Россия заслужила критику Запада?»

Многие гости ЧМ уедут домой, задаваясь именно этим вопросом, констатирует автор. Но не стоит забывать, что жители Южной и Средней Америки, африканцы и азиаты по-другому смотрят на мир. Они привыкли к «авторитарным лидерам». У них Путин зачастую на хорошем счету. Но больше всего Кремль будет рад отзывам многих британских болельщиков. Они обвиняют BBC и Daily Mail в том, что те представляют ложный образ России. По словам гостей из Великобритании, причин бояться России нет. И Владимир Путин именно это и подразумевает, но «с трезвым расчётом», заключает Донат.