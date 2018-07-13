Le Figaro: игроки французской сборной хотят задержаться в России на месяц-другой

Французские футболисты, которые в воскресенье поборются за титул чемпиона мира с Хорватией, каждый день рассказывают прессе о том, какая замечательная обстановка царит в штабе национальной команды в Истре, пишет Le Figaro. Игроки сборной Самюэль Умтити и Блез Матюиди признались в интервью изданию, что им так хорошо в России, что они были бы не прочь здесь ненадолго остаться.

Игроки участвующей в ЧМ-2018 французской сборной, проживающие в подмосковной Истре, ежедневно дают пресс-конференции в амфитеатре музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», рассказывая журналистам о настрое — и используют при этом «слова и выражения, которые в заблуждение не вводят», пишет Le Figaro.

Как отмечается в материале издания, в четверг защитник французской команды Самюэль Умтити вновь рассказал о «замечательной атмосфере», которая царит сборной. «Я бы мог ещё месяц так вместе с ребятами прожить, мы так веселимся, и нам всегда есть что поделать. Впечатления очень необычные», — цитирует футболиста газета.

А в пятницу о впечатлениях о командировке в Россию рассказал полузащитник и «бывалый солдат» сборной Блез Матюиди — и хотя французским футболистам пришлось провести полтора месяца «под колпаком и вдали от близких», говорил он «с блеском в глазах», говорится в статье. «Мы здесь испытали хорошие моменты. Некоторые из них вы сами видели, а некоторые — нет, и тем лучше. Я поучаствовал в четырёх международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. У нас молодая и живая команда. Обстановка просто суперская. Наверное, уезжать будет немного грустно. Нам тут так хорошо, что я мог бы тут остаться на многие месяцы», — поведал спортсмен в беседе с корреспондентом Le Figaro.

31-летний Матюиди также рассказал журналисту о дальнейших планах — и о том не станет ли намеченный на воскресенье финальный матч ЧМ-2018 для него последним в составе сборной. «Когда я вижу эту команду, мне хочется остаться ещё на много лет, мы ведь так сыгрались. Но всё-таки ножки и сердце уже откажут. Я уже говорил несколько недель назад, что нынешний чемпионат мира скорее всего будет для меня последним — конечно, что будет завтра нам знать не дано, но нужно быть реалистом», — сказал он. «Я проживу этот потрясающий момент, а потом у меня будет время подумать. Я буду стараться продолжать столько, сколько возможно, но следующий ЧМ — это для меня уже далековато. Но я с гордостью ношу эту футболку. Это была большая честь, и я буду и дальше отдавать всё за свою страну. Мы на вершине. Это просто потрясающе, и я до победного буду этим наслаждаться по максимуму», — добавил полузащитник.

Как подчёркивает автор статьи, слова Матюиди могут кому-то показаться «преждевременным прощанием» — но французская команда сейчас так сильна, что Блез вполне может захотеть «продлить удовольствие». «Так что же — до встречи на Евро-2020?», — подытоживает журналист.