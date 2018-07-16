Telegraph: захватывающий финал обеспечил ЧМ-2018 статус лучшего мундиаля в истории

«Искренне, безумно, сильно. Мы будем скучать по этому чемпионату мира, как ни по какому другому. На следующий день после Дня взятия Бастилии французы стали чемпионами, причём заслуженно», — пишет The Daily Telegraph.

Однако их триумф предваряла самая запоминающаяся, сумасшедшая и противоречивая встреча с храброй Хорватией, во время которой были и буря под названием VAR, и реальная буря в небе над Москвой, и первый в истории финалов ЧМ автогол, и клёвый удар от новой мировой суперзвезды, и ужасающий ляп вратаря, который впоследствии всё же поднял над головой трофей, и выбежавшие на поле участницы группы Pussy Riot.

«Чтобы обеспечить себе статус лучшего в истории чемпионата мира, турниру нужен был запоминающийся финал. И он его получил», — подчёркивает The Daily Telegraph.

31-дневный праздник футбола венчал «захватывающий дух триллер с шестью голами». Последний раз в финальном матче забивали столько голов лишь в 1966 году, когда Англия одержала верх над ФРГ с таким же, как и в нынешней игре, счётом 4:2. Издание отмечает, что, к сожалению, мечтам англичан в этот раз не суждено было сбыться, хотя ещё за 22 минуты до конца полуфинального матча c хорватами они были к этому близки.

В итоге золотой трофей во второй раз за 20 лет отправился во Францию.

Справедливости ради британское издание отмечает, что сборная Хорватии, ведомая лучшим игроком турнира Лукой Модричем, в течение почти часа игры демонстрировала свой лучший футбол, несмотря на то что за последние 11 дней она во всех трёх матчах на выбывание играла в дополнительное время, а в двух случаях прошла также ещё и через серию пенальти, то есть хорваты, по сути, сыграли один дополнительный матч. Кроме того, у них было на 24 часа меньше на подготовку к финалу.

Тем не менее они вновь продемонстрировали удивительные запасы стойкости, энергии и бойцовского духа и никогда не сдавались, отмечает издание.