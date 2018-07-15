SB Nation включил Черышева в «сборную мечты» ЧМ — 2018

Спортивное издание SB Nation составило свою версию футбольной «сборной мечты», включив в неё самых ярких игроков ЧМ—2018. В команду вошли 11 футболистов со всего мира, в том числе российский полузащитник Денис Черышев. Как отмечает издание, Черышев участвовал в самых запоминающихся моментах выступления российской сборной на чемпионате и стал автором «великолепных» голов в ворота Саудовской Аравии и Хорватии.
Спортивный новостной ресурс SB Nation представил свою версию футбольной сборной, состоящей из самых «ярких» игроков чемпионата мира по футболу 2018 года. В символическую сборную были включены 11 игроков со всего мира, в том числе российский полузащитник.
Вратарём «сборной мечты» был выбран бельгиец Тибо Куртуа, не в последнюю очередь из-за того, что «никто так не расстраивал Неймара», как он.
Одним из защитников был назначен англичанин Гарри Магуайр, «показательный игрок удивительно очаровательной английской команды». Место второго полузащитника досталось колумбийцу Йерри Мине за вклад в «транснациональное сотрудничество», ведь своим выступлением на чемпионате он «осчастливил» сразу две сборные: собственную и английскую. Третьим полузащитником стал игрок сборной Уругвая Диего Годин, «железное сердце ужасно восхитительной и восхитительно ужасной уругвайской сборной».
В качестве полузащитников были выбраны англичанин Киран Триппьер, хорват Лука Модрич («один из архитекторов вылета Англии»), француз Нголо Канте, а также россиянин Денис Черышев.
«Он открыл турнир великолепным голом в ворота Саудовской Аравии и вышел из него, забив ещё лучший гол Хорватии», — пишет о российском игроке SB Nation. При этом Черышев получил награду, которой заслуживает: «массу приятных слухов о трансфере». Даже учитывая «обоснованный» скептицизм, который может вызвать необычайно хорошее выступление российской команды на чемпионате, в игре сборной было несколько «замечательных» моментов, и к большинству из них имел отношение Черышев, отмечает автор.
Атакующими полузащитниками в вымышленной сборной были назначены Филипп Коунтиньо (игрок сборной Бразилии, за которым, по крайней мере, было весело наблюдать) и бельгиец Кевин де Брёйне, мастер точных ударов, мяч которого, отправленный в ворота Бразилии «яростно прокладывал себе путь по вечернему небу, сметая на своём пути молекулы воздуха и законы физики».
Нападающим был выбран француз Килиан Мбаппе, «прорыв» и «звезда» турнира, заставивший соперников «выглядеть маленькими и смешными».
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