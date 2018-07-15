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Le Parisien: поболеть за «Синих» приедет бывший президент Франции

Материал представлен в переводе ИноТВ
Бывший президент Франции Николя Саркози будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира в России, сообщает Le Parisien. Как отмечает французское издание, на стадионе Николя Саркози должен пересечься с Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит, а также с Уиллом Смитом, Миком Джаггером и Усейном Болтом.
Le Parisien: поболеть за «Синих» приедет бывший президент Франции
Reuters
Бывший президент Франции Николя Саркози будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира в России, сообщает Le Parisien, ссылаясь на заявления приближенных к политику. Саркози, будучи любителем футбола, следит за чемпионатом с самого начала и не может себе позволить пропустить последний матч «Синих».
 
Николя Саркози уже приезжал в Россию на церемонию открытия чемпионата вместе со своим сыном Жаном. Они также присутствовали на первом матче «Синих» против Австралии, закончившемся победой французской сборной со счётом 2-1.
 
Как отмечает издание, бывший президент Франции тогда поздравил игроков сборной с победой. То же самое должно произойти и сегодня в независимости от исхода встречи.
 
На стадионе Николя Саркози должен пересечься с Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит, а также с Уиллом Смитом, Миком Джаггером и Усейном Болтом, пишет Le Parisien.
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источник
Le Parisien Франция Европа
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