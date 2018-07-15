Журналист Die Welt обвинил Германию в высокомерном отношении к России

Немцы вновь вернулись к старой привычке представлять Россию страной с низким уровнем морали, пишет немецкий журналист Катрин Шпёр на страницах Die Welt. Некоторые даже считают, что россияне недостойны ЧМ-2018. Автор считает, что это высокомерие, и настаивает на том, чтобы Германия перестала строить из себя морального авторитета.

«Я уже очень взволнована, ведь в воскресенье в России пройдёт финал чемпионата», — пишет немецкий журналист Катрин Шпёр на страницах Die Welt. В преддверии заключительного матча её тервожат всего два вопроса: «Во-первых, хватит ли мне моих запасов попкорна? Во-вторых, какие ещё страшные истории о России будут опубликованы до свистка к началу игры?».

В последнее время в СМИ появилось большое количество материалов, в которых авторы постоянно рассказывают о политических и экономических проблемах России, в которых виноват глава Кремля Владимир Путин, отмечает журналист: «Хулиганы, полиция, слежка, бедность». Но вместо того, чтобы идти на баррикады, россияне абсолютным большинством проголосовали за переизбрание «диктатора». «Я считаю, в этом есть какое-то противоречие», — подчёркивает Шпёр.

Больше всего её позабавила публикация одного из коллег, в которой он написал, что на ЧМ-2018 россияне вновь научились смеяться. «Посмотри-ка, дикари умеют смеяться», — иронизирует Шпёр. Интересно, в 2006 году, когда чемпионат мира по футболу проходил в Германии, российские журналисты также удивлялись смеющимся немцам, задумалась она.

«Было время, когда Гельмут Коль и Борис Ельцин вместе сидели в бане, чтобы поговорить и таким образом покончить с холодной войной. Но вскоре после ухода Коля мы снова вернулись к старой немецкой привычке представлять Россию страной с низким уровнем морали и даже нацией, не достойной ЧМ», — пишет Шпёр. «Что за высокомерие», — возмущается журналист.

Германии нужно перестать строить из себя морального авторитета, советует она: «Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место. Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого». «Хочешь-не хочешь, а все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии», — делает вывод автор. «Хотя… там тоже вроде бы что-то было?», — намекает Шпёр и пишет, что в предвкушении финала чемпионата в «прекрасной Москве», испытывает «абсолютно аполитичную радость».