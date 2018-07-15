Le Figaro Оригинал

Le Figaro: посмотреть финал мундиаля приедут звёзды политики и шоу-бизнеса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В воскресенье на трибунах стадиона «Лужники» в Москве, помимо глав иностранных государств, можно будет встретить мировых звёзд, сообщает Le Figaro. Посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу приедут Мик Джаггер, Усейн Болт, Памела Андерсон и другие знаменитости.
Le Figaro: посмотреть финал мундиаля приедут звёзды политики и шоу-бизнеса
Reuters

Как сообщает Le Figaro, на финальном матче чемпионата по футболу в Москве наряду с главами государств будет присутствовать множество знаменитостей.

Помимо российского президента Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона на трибуне стадиона Лужники ожидают увидеть президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович и эмира Катара шейха Тамима бин Хамад Аль Тани — главу страны, которая примет следующий мундиаль в 2022 году. Кроме того, в воскресенье в Москву прибудут президент Палестины Махмуд Аббас, президенты Габона, Судана, Белоруссии, Молдавии, Армении, а также премьер-министры Венгрии и Киргизии.

Помимо политиков на церемонии закрытия чемпионата ожидается присутствие мировых звёзд. Уилл Смит исполнит написанный им в соавторстве с пуэрториканским автором Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи официальный гимн чемпионата. С трибун стадиона «Лужники» смотреть финальный матч чемпионата будут лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер, «суперзвезда» лёгкой атлетики Усейн Болти и голливудская киноактриса Памела Андресон, которая приедет поддержать французскую сборную в компании футболиста Адиля Рами.

Как передаёт издание, многочисленные французские знаменитости также должны прибыть в Москву, чтобы поддержать свою сборную в финале.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Владимир Путин Махмуд Аббас Россия футбол чемпионат мира Эммануэль Макрон
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров