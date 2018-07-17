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Le Figaro: в Париже переименовали станции метро в честь победителей чемпионата

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Парижское метро присоединилось к поздравлениям в адрес сборной Франции, которая победила на чемпионате мира по футболу. Как сообщает Le Figaro, государственная транспортная компания Парижа RATP переименовала на неопределённый срок, используя игру слов, шесть станций метро.
Le Figaro: в Париже переименовали станции метро в честь победителей чемпионата
Reuters
После успеха сборной Франции в финальном матче чемпионата мира против Хорватии парижское метро решило по-своему выразить поддержку «синим». Государственная транспортная компания Парижа RATP переименовала на неопределённый срок, используя игру слов, шесть станций метро, сообщает Le Figaro.
 
Так, например, станция Avron превратилась в Nous Avron Gagné.*
 
Станцию Charles de Gaulle — Étoile переименовали в On a 2 Étoiles.**
 
 
Станция, названная в честь французского писателя Виктора Гюго, теперь называется Victor Hugo Lloris.***
 
Bercy теперь стала называться Bercy les Bleus****, а «Нотр-Дам-Де-Шам» — «Нотр-Дидье-Дешам».*****
 
 
Наконец, станция «Шанз-Элизе — Клемансо» превратилась в «Дешам-Элизе — Клемансо».
 
 
Le Figaro также отмечает, что футболисты французской сборной в понедельник проедутся на открытом электрическом автобусе от площади Шарля де Голля до Елисейского дворца, приветствуя болельщиков. 
 

* Avron созвучно вспомогательному глаголу avoir в форме 1-го лица множественного числа прошедшего времени — avons, в переводе — «Мы выиграли» (прим. ИноТВ).

** Étoile в переводе с французского — «звезда», название станции — «У нас две звезды» (прим. ИноТВ).

*** Фамилия Виктора Гюго по-французски пишется так же, как и имя вратаря сборной Франции Уго Льориса (прим. ИноТВ).

**** Bercy созвучно французскому merci — «спасибо», в переводе — «Спасибо, «синие» (прим. ИноТВ).

***** Notre в переводе с французского — «наш» (прим. ИноТВ).

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Le Figaro Франция Европа
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