Le Figaro: в Париже переименовали станции метро в честь победителей чемпионата
[#MerciLesBleus] Ils l’ont fait... On l’a fait : Charles de Gaulle - On a 2 Étoiles ⭐️⭐️. La #RATP célèbre l’@equipedefrance sur son réseau. 6 nouvelles stations de métro en l'honneur des Bleus ⭐️⭐️ #ChampionsDuMonde ! #FiersdetreBleushttps://t.co/sGqA6ncNlB pic.twitter.com/UB8DWqt9SV— Ligne 2 RATP (@Ligne2_RATP) 16 июля 2018 г.
[#MerciLesBleus] Plutôt Bercy les Bleus ! La #RATP célèbre l’@equipedefrance sur son réseau. 6 nouvelles stations de métro en l'honneur des Bleus ⭐️⭐️ #ChampionsDuMonde ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0OeWL1A2s5— Ligne 14 RATP (@Ligne14_RATP) 16 июля 2018 г.
[#MerciLesBleus] Deschamps Elysées - Clémenceau : la #RATP célèbre l’@equipedefrance. 6 nouvelles stations de métro en l'honneur des Bleus ⭐️⭐️ #ChampionsDuMonde ! #FiersdetreBleushttps://t.co/VrNoL1WUjw pic.twitter.com/MXtJQ8DgWL— Ligne 1 RATP (@Ligne1_RATP) 16 июля 2018 г.
* Avron созвучно вспомогательному глаголу avoir в форме 1-го лица множественного числа прошедшего времени — avons, в переводе — «Мы выиграли» (прим. ИноТВ).
** Étoile в переводе с французского — «звезда», название станции — «У нас две звезды» (прим. ИноТВ).
*** Фамилия Виктора Гюго по-французски пишется так же, как и имя вратаря сборной Франции Уго Льориса (прим. ИноТВ).
**** Bercy созвучно французскому merci — «спасибо», в переводе — «Спасибо, «синие» (прим. ИноТВ).
***** Notre в переводе с французского — «наш» (прим. ИноТВ).