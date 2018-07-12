Le Figaro: чтобы не отдать Голаны Ирану, Нетаньяху совершил новое «паломничество» в Москву

Премьер-министр Израиля вновь отправился в Россию, чтобы попытаться заручиться поддержкой Владимира Путина в деле изгнания Ирана из Сирии, пишет Le Figaro. Как говорится в материале издания, эксперты считают, что у Израиля есть единственный козырь: и это его способность положить конец планам Москвы по сохранению режима Асада.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в минувшую среду уже в третий раз с начала года «совершил паломничество» в Россию, пишет Le Figaro. Как отмечает обозреватель французского издания, цель Нетаньяху — «вновь попытаться убедить Владимира Путина в том, что Москве будет самой выгодно позволить Израилю выгнать Иран из Сирии, в том числе и силой». По данным Le Figaro, сейчас этот вопрос стал особенно актуальным для Тель-Авива, поскольку сирийские вооружённые силы вот-вот должны приступить к возвращению сирийской части Голанских высот, находящихся пока под контролем повстанцев.

Нетаньяху уже согласился «примириться» с тем, что сирийский лидер Башар Асад восстановит свою власть в стране, но лишь при условии, что он будет «соблюдать правила игры», говорится в материале. Среди этих правил, с точки зрения Израиля, — запрет на размещение тяжёлых вооружений в демилитаризованной зоне между сирийской и израильской частями Голан. Вместе с тем главная цель Тель-Авива — помешать Ирану, движению «Хезболла», Ливану и шиитским проиранским ополчениям воспользоваться ситуацией и закрепиться в этом стратегическом регионе на севере Израиля.

Израильские СМИ сообщают, что иранские военнослужащие уже сейчас «проникают» на высоты в рядах сирийской армии, отмечается в статье. Впрочем, как пишет Le Figaro, Нетаньяху недостаточно гарантий только для этого региона — он не готов позволить Ирану разместить на всей территории Сирии ни единой авиационной базы, ни единой ракетной установки и ни единого военного завода.

Чтобы донести этот посыл, Израиль, «не признавая этого официально», уже в третий раз совершил удар по воздушной базе в Сирии, которую используют иранцы, — и произошло это лишь за три дня до того, как в Москве прошла встреча между Нетаньяху и Путиным. Всего же с начала сирийского конфликта в 2011 году Тель-Авив более ста раз наносил на территории Сирии удары по иранским оружейным конвоям, самолётам и позициям иранских сил — и рассчитывает продолжать такой курс, подчёркивает обозреватель Le Figaro.

Москва до сих пор закрывала на подобное глаза и практически не протестовала против этой политики, несмотря на то что Иран, «по идее», находится в том же «проасадовском» стане, что и Россия, отмечает журналист. Более того, израильские и российские военные даже установили прямую связь, чтобы избежать случайных инцидентов в воздушном пространстве Сирии, пишет он. «Остаётся только определить, до каких пор готов Владимир Путин играть в эту игру, ведь сам он утверждает, что полный уход Ирана из Сирии невозможен, по крайней мере пока», — рассуждает обозреватель Le Figaro.

Как подчёркивает бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин, «в этой шахматной партии у Биньямина Нетаньяху имеется лишь один козырь: приоритетной целью русских является возможность поставить финальную точку в войне, разбив редуты повстанцев и стабилизировав таким образом власть Башара Асада. Израиль же способен предотвратить этот сценарий, нанеся удар непосредственно по режиму и по армии сирийского президента».