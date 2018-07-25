DWN: американские эксперты призвали США и Россию создать в Сирии «нейтральные территории» и «коалиционные войска»

Россия и США осуществляют раздел Сирии на «сферы влияния», вследствие чего в стране могут появиться нейтральные территории, неподконтрольные ни «режиму Асада», ни сирийской оппозиции до полного завершения конфликта, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По мнению американских экспертов по внешней политике, вместо отправки миротворческой миссии ООН Москве и Вашингтону следует создать «коалиционные войска», которые получат мандат организации, добавляет издание.

В настоящее время в Сирии происходит «раздел на сферы влияния», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Американский Брукингский институт предложил свой вариант этого процесса. По мнению экспертов аналитического центра, Вашингтон должен использовать переговоры Дамаска и Москвы, чтобы добиться защиты различных автономных зон в регионах, находящихся под контролем оппозиции. Начать следует с курдского северо-востока страны, который необходимо разделить на две зоны, чтобы сгладить тревогу Турции относительно «курдского сепаратизма». Подобные автономные районы должны появиться на северо-западе вблизи Идлиба.

Американским войскам нужно оставаться в Сирии, чтобы «помогать в восстановлении страны и поддерживать безопасность автономных регионов до тех пор, пока не уйдёт Асад». Кроме того, США следует выделить деньги на программы по стабилизации в регионах, контролируемых оппозицией.

Как отмечает DWN, ранее американский аналитический центр RAND предложил передать восток Сирии международному управлению. «Мы советуем США передать провинцию Ракка после её освобождения международному переходному правительству, благодаря чему будет создана нейтральная территория, которая не будет контролироваться ни режимом, ни оппозицией до окончательного завершения гражданской войны», — заявили эксперты RAND. По их убеждению, ООН не следует отправлять миротворческую миссию в «международную зону» в Сирии, вместо этого США и Россия должны создать «коалиционные войска», которые получат мандат ООН.

С подобным решением будут согласны не только Россия и США, но и Турция и «другие региональные союзники США», добавили эксперты RAND. В прошлом году бывший госсекретарь США Эллиот Абрамс также заявил, что Сирия с высокой долей вероятности будет поделена на «сферы влияния», что означает «мягкий раздел страны со слабым центральным правительством», резюмирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten.