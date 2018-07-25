DWN: американские эксперты призвали США и Россию создать в Сирии «нейтральные территории» и «коалиционные войска»
В настоящее время в Сирии происходит «раздел на сферы влияния», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Американский Брукингский институт предложил свой вариант этого процесса. По мнению экспертов аналитического центра, Вашингтон должен использовать переговоры Дамаска и Москвы, чтобы добиться защиты различных автономных зон в регионах, находящихся под контролем оппозиции. Начать следует с курдского северо-востока страны, который необходимо разделить на две зоны, чтобы сгладить тревогу Турции относительно «курдского сепаратизма». Подобные автономные районы должны появиться на северо-западе вблизи Идлиба.
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