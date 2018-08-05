USA Today: США не должны расплачиваться за разрушенные Москвой сирийские города

Заставить Россию самостоятельно нести ответственность за послевоенное восстановление разрушенной по её вине Сирии — наиболее разумное для США решение, утверждает научный сотрудник исследовательского центра Defense Priorities Дэниел ДеПетрис в своей статье для USA Today. По его словам, поддержка Сирии не только не является ответственностью США, но и не отвечает интересам страны.

Гражданская война в Сирии всё ещё продолжается, хотя уже несколько месяцев назад стало понятно, что победа в войне остаётся за правительством президента Башара Асада, пишет научный сотрудник исследовательского центра Defense Priorities Дэниел ДеПетрис в статье в USA Today.

Автор отмечает, что после трёх лет военной «интервенции» в Сирию, Москва укрепила свои позиции в стране, однако теперь перед ней стоит целый ряд новых проблем. Так, России придётся искать пути решения проблемы почти шести миллионов переселённых сирийских беженцев, а также финансировать послевоенное восстановление Сирии, которое потребует вложения значительных средств.

При этом в России надеются на помощь со стороны Вашингтона и уже обсуждают данный вопрос с европейскими и американскими коллегами. ДеПетрис советует администрации Трампа вежливо отказать России, дабы не снимать столь значительное бремя с плеч Владимира Путина и не направлять деньги налогоплательщиков в страну, которая не представляет собой интереса для национальной безопасности США.

Только по самым скромным оценкам ООН, на восстановление Сирии потребуется не менее $250 млрд. В свою очередь, по оценкам всемирного детского благотворительного фонда World Vision, к 2020 году война обойдётся Сирии в $1,3 трлн.

Возможно, Асад и выиграл войну, но под его руководством оказались города в руинах, разрушенные экономика и медицина, национальная армия, полностью зависящая от иностранных союзников, а также скорбящее и истощённое население.

При этом «Москве некого винить в этой ужасной ситуации, кроме себя и своего союзника Асада; три года неизбирательных бомбардировок Москвы привели к и без того катастрофическому гуманитарному кризису и превратились в самое страшное бедствие XXI века», — утверждает ДеПетрис.

Таким образом, автору кажется весьма объяснимыми визиты российских чиновников в европейские столицы, звонки американским коллегам и действия в Совбезе ООН. «Путин смотрит на ситуацию, которую сам создал, но за которую не может или не будет платить».

Дональд Трамп, верно утверждавший, что восстановление более конструктивного диалога с Москвой отвечает интересам национальной безопасности США, может быть склонен использовать с этой целью Сирию. Однако, если Москва является «стратегическим конкурентом США», как говорится в стратегии национальной безопасности страны, подобное решение станет ошибочным.

ДеПетрис настаивает, что разумнее всего было бы заставить Россию самостоятельно обеспечивать послевоенное восстановление Сирии, потому что на месте Вашингтона Москва бы именно так и сделала.

Кроме того, у США нет никакой необходимости вкладываться в восстановление Сирии. Политика Вашингтона на Ближнем Востоке должна служить одной единственной цели — защищать американцев и интересы страны в регионе. Таких интересов, по мнению автора, немного: борьба с международным терроризмом, содействие дипломатическим решениям системных проблем и привлечение региональных правительств к ответственности за свои страны, а также обеспечение партнерства со странами-производителями нефти. Имеющийся опыт показывает, что попытки сделать нечто большее приводят лишь к неудачам.

«Асад — безжалостный тиран, который убивал собственный народ и разрушил собственную страну, чтобы остаться у власти, но США не несут за него ответственность. А сломленная, ожесточённая, недееспособная и относительно бедная энергоресурсами Сирия не является особенно важной или влиятельной страной на Ближнем Востоке», — пишет ДеПетрис.

Он также подчёркивает, что выделение средств для восстановления Сирии превратит российско-иранскую проблему в американскую.

«Сирия — плохой объект для инвестиций, как в финансовом, так и в геополитическом плане», — утверждает Дэниел ДеПетрис в статье в USA Today.