Foreign Policy: Москва превратилась в настоящего арбитра на Ближнем Востоке

Хотя США и остаются для Израиля главным поставщиком оружия и его военным банком, у них больше нет былого влияния на Ближнем Востоке. Как пишет Foreign Policy, очевидное стремление администрации США уйти из Сирии, а также, возможно, из Ирака и других стран региона, заставило израильтян и их арабских соседей обратиться к России, которая сегодня является политическим арбитром в регионе.

Впервые с 2014 года Израиль сбил сирийский истребитель, однако это вовсе не значит, что эти две страны готовы начать войну друг с другом. Как пишет Foreign Policy, Израиль не заинтересован в конфликте у сирийской границы, поскольку сейчас он занят решением проблем в секторе Газа, а президент Сирии Башар Асад ещё не успел разобраться с повстанцами, с которыми он воюет уже семь лет. Вероятно, сбитый самолёт является для Асада сигналом о том, что ему стоит вернуться к подписанному в 1974 году соглашению по отводу вооружённых сил, которое Израиль и отец Асада Хафез Асад заключили при посредничестве тогдашнего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Но, как продолжает издание, сегодня израильтян волнует не столько Асад, сколько иранцы, которые вместе с россиянами и «Хезболлой» помогают сирийскому лидеру одержать победу над повстанцами. Нетаньяху, который стал частым гостем в Москве, настаивал на том, чтобы президент России Владимир Путин удалил иранцев из Сирии. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил такой вариант, при котором иранцы не смогут подходить к сирийско-израильской границе более чем на 60 миль, однако Нетаньяху отверг это предложение, сочтя его неадекватным. Как считает автор статьи, несомненно, Москва и Иерусалим достигнут какого-нибудь соглашения, но станет ли Иран прислушиваться к ним — это уже совсем другой вопрос.

При этом Foreign Policy отмечает, что США никак не фигурировали в попытках Израиля вытеснить иранцев из Сирии. Как и другие страны региона, Израиль признаёт, что по крайней мере пока арбитром на Ближнем Востоке является Москва. Но, с другой стороны, в вопросах финансирования своих оборонных нужд Израиль будет зависеть от США, и Вашингтон будет оказывать существенное влияние на политику Израиля. Однако очевидное стремление администрации США уйти из Сирии, а также, возможно, из Ирака и других стран региона, заставило израильтян и их арабских соседей обратиться к России.

Как заключает автор статьи, таким образом, вывод, который можно сделать из инцидента со сбитым сирийским самолётом, заключается не в том, что война между Израилем и Сирией неизбежна, а в том, что теперь не США, а Россия держит в своих руках ключи к миру в регионе. Только Россия может заставить Асада соблюдать условия соглашения 1974 года. Только у России есть шанс уговорить Тегеран отвести его войска от Голанских высот, чтобы успокоить Израиль.

«США остаются для Израиля главным поставщиком оружия и его военным банком. Однако у них больше нет того влияния, которое когда-то позволило Киссинджеру добиться соглашения между Израилем и Сирией», — подводит итог Foreign Policy.