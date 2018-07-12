Contra Magazin: не российских танков на Рейне боится Европа

Никого в Европе не устроит, если Берлин станет новым Кабулом, Франкфурт — новым Мосулом, а Мюнхен — новым Могадишо, пишет Contra Magazin. Стоит отвлечься от «обычной трансатлантической пропаганды» — и становится понятно, что европейцы скорее предпочтут российские танки на Рейне, нежели «находящийся под влиянием африканцев и арабов континент», отмечает автор статьи Марко Майер.

Стоит отвлечься от «обычной трансатлантической пропаганды» — и становится понятно, что европейцы не боятся путинской России: они скорее опасаются массовой миграции из Африки и с Ближнего Востока, пишет Contra Magazin.

После распада Советского Союза «униженная» Россия всегда всего лишь реагировала на угрозы и не проявляла никакой враждебности по отношению к Западу, продолжает автор статьи Марко Майер. Более того, Москва раз за разом пыталась улучшить взаимоотношения с западными странами, добавляет журналист.

По его словам, гораздо больше европейцы озабочены непрекращающимся наплывом мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые подвергают опасности формировавшийся на протяжении столетий общественный порядок в Европе.

«В отличие от классических стран иммигрантов большинство европейских обществ не развили подобной иммиграционной культуры и поэтому напуганы всеми происходящими изменениями», — поясняет Марко Майер.

Успехи партий на выборах, которые выступают за ужесточение законов о миграции и пограничного контроля, неслучайны, отмечает автор статьи.

«Ведь кадры о ситуации в Африке и на Ближнем Востоке мелькают на телеэкранах фактически каждый день, и едва ли кто-нибудь хочет, чтобы так же дела обстояли и в Европе. Дальнейшее же открытие границ именно к этому и приведёт», — убеждён журналист Contra Magazin.

Большинство из тех, кто голосует за эти партии, — не расисты и не настроены враждебно по отношению к иностранцам, уточняет Майер. В первую очередь они просто обеспокоены тем, во что может «превратиться их родина из-за непрекращающегося наплыва мигрантов: никого не устроит, если Берлин станет новым Кабулом, Франкфурт — новым Мосулом, а Мюнхен — новым Могадишо».

«Сегодняшняя Европа не боится, что Владимир Путин дойдёт до Рейна. Европа боится, что Африка и Ближний Восток доберутся до Дуная», — цитирует автор статьи американского политика и политолога Патрика Бьюкенена.

И в этом американец абсолютно прав, соглашается журналист Contra Magazin.

«Немало европейцев, пожалуй, скорее предпочли бы российские танки на Рейне, нежели находящийся под влиянием африканцев и арабов континент, который больше не обретёт покоя из-за вспышек насилия, клановых войн и этнических волнений и который сам превратится в регион третьего мира», — констатирует Марко Майер.