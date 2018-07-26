Al-Mashhad Al-Araby: Россия завоевала на ЧМ гораздо больше, чем кубок победителя

Отличная организация чемпионата мира по футболу, гостеприимство и открытость в отношении всех его гостей позволили России продемонстрировать всему миру, что она не имеет ничего общего с тем образом «угрюмого русского медведя», который навязывает западная пропаганда. Её истинные достоинства оценили не только иностранные болельщики на трибунах, но и миллионы телезрителей во всём мире. Благодаря этому Россия завоевала гораздо больше, чем золотой кубок победителя ЧМ, отмечает Al-Mashhad Al-Araby.

Благодаря проведению недавнего чемпионата мира по футболу Россия продемонстрировала всему миру, что способна отлично спланировать и организовать такое масштабное мероприятие и гарантировать безопасность всем гостям и участникам. И это позволило наглядно разоблачить все домыслы западных СМИ, которые традиционно пытаются очернить Москву ещё с советских и досоветских времён, пишет йеменский информационный портал Al-Mashhad Al-Araby.

Многочисленные гости этого чемпионата, который многие уже считают одним из самых прекрасных мероприятий в современной истории футбола, после приезда в Россию воочию убедились, что она не имеет ничего общего с тем образом «враждебной, пугающей и вызывающей подозрения» страны, который насаждает западная пропаганда, отмечается в статье. Они увидели, что в современной России древние традиции и наследие гармонично сочетаются с последними достижениями прогресса, и по достоинству оценили её богатые и разнообразные достопримечательности, сообщает Al-Mashhad Al-Araby.

Эта огромная страна, протянувшаяся от Сибири до Чёрного моря, может похвастаться своими прекрасными южными курортами — и в то же время не стоит забывать, как знаменитый «генерал Мороз» помог русским победить войска Бонапарта и Гитлера, говорится в статье. В России бок о бок живут люди самых разных национальностей, которые говорят на разных языках и придерживаются различных религиозных убеждений. И все эти разнообразные культурные традиции мирно сосуществуют в российском обществе, переплетаясь друг с другом и формируя основу российского менталитета. Русские люди очень открытые и отличаются множеством достоинств, в реальности они не имеют ничего общего с тем стереотипным образом «угрюмого русского медведя», который навязывает западная пропаганда в попытках изолировать Россию от остального мира и убедить всех в том, что она «угрожает» западной цивилизации, пишет Al-Mashhad Al-Araby.

После распада СССР и «социалистического блока» в Восточной Европе, когда Горбачёв и Ельцин бросились «в объятия Запада», западным СМИ пришлось на время отказаться от традиционных публикаций про «угрозу с Востока», отмечает автор. Вместо этого они начали пугать публику «исламской угрозой с Юга» на фоне кровавых событий того периода в Алжире, продолжая распространять спорные идеи о неизбежном «столкновении цивилизаций» и «конце истории».

Суть подобных теорий сводится к тому, что только западная цивилизация представляет собой «высшую ступень» развития человечества и господствует над всеми остальными культурами. Они содержат элементы расистской идеологии, и в некоторых случаях от этих идей отступились позднее даже их авторы, но не западная пропаганда, подчёркивается в статье. «Дядя Сэм» был провозглашён на Западе единственной силой, которая должна править в рамках однополярного мира, и арабы уже сполна ощутили последствия этого современного «колониализма», когда Израиль при поддержке Запада смог диктовать всем свою агрессивную политику на Ближнем Востоке, констатирует Al-Mashhad Al-Araby.

Однако во время нынешнего футбольного чемпионата Россия выиграла гораздо больше, чем золотой кубок победителя, который отправился с французской командой в Париж, говорится в статье. Ведь её истинные достоинства смогли оценить и признать не только те, кто лично побывал на российских трибунах, но и многие миллионы зрителей с разных концов света, которые наблюдали за телетрансляциями матчей на своих экранах. Даже президент США Дональд Трамп отметил высокий уровень организации чемпионата в ходе исторических переговоров с Путиным в Хельсинки, где Россия тоже смогла не раз «забить гол», искусно используя внутренние разногласия и споры в политических кругах США и Запада в целом, заключает Al-Mashhad Al-Araby.