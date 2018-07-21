FT: болельщики, посетившие ЧМ-2018, принесли России $1,5 млрд

Чемпионат мира по футболу не только принёс России положительные отзывы международной прессы, но и помог её экономике, сообщает Financial Times. По данным газеты, иностранные болельщики, посетившие страну, в общей сложности потратили за время турнира $1,5 млрд.

Россия уже получила в результате Чемпионата мира по футболу «нежданное счастье» в виде «положительного пиара на международной арене» и «роста гордости за страну» после успешного выступления национальной команды — однако, как выяснилось, турнир также обеспечил «прилив жизненных сил» для экономики страны, пишет Financial Times. Как сообщает британское издание со ссылкой на Сбербанк, иностранные футбольные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат, успели потратить $1,5 млрд.

По данным Сбербанка, только его собственная сеть за месяц ЧМ обслужила 899 тыс. иностранных банковских карт из 194 стран, причём одна карта из Китая была использована для покупок в 11 разных городах страны. Банк также сообщил, что в российских ресторанах и заведениях фаст-фуда за время проведения чемпионата было потрачено 6,2 млрд рублей, а в отелях — 5 млрд рублей; впрочем, реальные показатели скорее всего были гораздо выше, поскольку во многих случаях болельщики озаботились размещением заранее или через иностранные турфирмы, говорится в статье.

Российское правительство ранее заявляло, что на ЧМ приехали около 3 млн иностранцев, а это значит, что в среднем каждый болельщик потратил около $500, пишет обозреватель FT. Кроме того, согласно данным Сбербанка, большая часть фанатов посещали только один город: 75% иностранных карт использовались в пределах одного населённого пункта.

Как отмечали представители Сбербанка, траты болельщиков зачастую зависели от того, насколько успешным было выступление их команд, и большая часть расходов — 36,5% от общей суммы — пришлись как раз на вторую неделю группового этапа, когда в ЧМ ещё принимали участие все команды, подчёркивается в материале. Расходы достигали пика после побед в ключевых матчах, а также в те моменты, когда та или иная команда вылетала с чемпионата, и фанаты готовились возвращаться домой, пишет FT.

По данным Сбербанка, сильнее всего по бумажникам иностранцев ударила улица Никольская в Москве, где часто проводились послематчевые гуляния, говорится в статье. Средний чек в заведениях этой улице, «доверху заполненной барами, ресторанами и магазинами для туристов», составил 8800 рублей, и только в течение 18 июля иностранцы потратили на ней 12,5 млн рублей. В целом расходы на Никольской превышали средние траты в 3,5 раза.