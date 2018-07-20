Al-Youm Al-Sabea: ЧМ в России разоблачил «Джеймса Бонда»

Отличная организация недавнего чемпионата мира в России показала, что стереотипы времён холодной войны уже давно устарели, пишет египетское издание Al-Youm Al-Sabea. «Джеймс Бонд» потерпел поражение, как и все попытки Запада сохранить в умах нынешнего поколения пугающее представление о русских. В то время как Россия в глазах всего мира выиграла этот чемпионат, как минимум, на политической арене, отмечается в статье.

Чемпионат мира по футболу в России показал иностранцам, что это уже совсем не та «пугающая» страна, какой её до сих пор изображают на Западе в многочисленных фильмах про «агента 007» Джеймса Бонда и в других подобных произведениях в духе холодной войны, пишет Al-Youm Al-Sabea. Благодаря прекрасной организации этого масштабного футбольного праздника Россия «выиграла» и смогла разрушить стереотипы, которые годами создают западные СМИ, отмечается в статье.

Западная молодёжь своими глазами увидела, что россияне способны прекрасно организовать мероприятие такого масштаба, как чемпионат мира, и стремятся к сотрудничеству. В реальности оказалось, что русские открыты для общения, не проявляют высокомерия и надменности и не пытаются тут же всех «завербовать» для работы на спецслужбы, как это обычно изображают в западных фильмах, констатирует автор. Футбольный праздник, который продолжался целый месяц на улицах Москвы и других российских городов, показал всем, что там вовсе не «властвует мафия» или «банды воров и убийц», как опасались некоторые.

Иностранцы, которые на протяжении всего этого времени «наслаждались жизнью» в России, делили с новыми друзьями свой досуг, еду и напитки, ездили вместе на поездах и автобусах и отмечали победы и поражения своих сборных, обнаружили, что Москва и другие российские города не менее цивилизованные, чем в Западной Европе или в США. И что обычные россияне не промышляют «убийствами» или «торговлей людьми», а с усердием работают, стремясь развивать и восстанавливать свою экономику, сообщается в статье.

Пообщавшись на спортивных трибунах, иностранные болельщики выяснили, что среди русских тоже много отличных врачей, инженеров и студентов, которые радушно и с уважением встречают гостей, — и что они очень хотят изменить пугающее представление из «Джеймса Бонда» об устрашающей «матушке России», где всё кругом «контролируют спецслужбы», сообщает Al-Youm Al-Sabea. На протяжении всего чемпионата россияне «казнили» как «Джеймса Бонда», так и все другие подобные фильмы с атмосферой холодной войны, за счёт прекрасной организации, которая ощущалась на каждом шагу, своего радушия в отношении всех гостей и болельщиков и достойной игры своей сборной, отмечается в статье.

Устрашающие стереотипы в отношении русских, созданные и пропагандируемые в западных фильмах, были практически разрушены, и вряд ли теперь западная пропаганда сможет возродить их заново, даже потратив на это много средств и усилий, полагает автор. Ведь иностранцы из разных частей света воочию смогли увидеть, что происходит в России, и пережить вместе с российским народом во время чемпионата «важные исторические моменты». А такие итоги уже не стереть из общей памяти какими-то фильмами или статьями, пишет Al-Youm Al-Sabea.

Нет сомнений в том, что Россия «выиграла» этот чемпионат мира в политическом плане, показав, как успешная организация такого выдающегося спортивного мероприятия способна разрушить культивируемые на Западе стереотипы и «исторические табу», говорится в статье. И её пример достоин внимания, чтобы Египет и другие страны приняли это к сведению и внимательно изучили на государственном уровне, заключает Al-Youm Al-Sabea.