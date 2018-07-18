Tageszeitung: ЧМ открыл миру глаза на русских — обычные люди со своими проблемами

Довольно печально осознавать, что главным «выводом» недавно завершившегося футбольного чемпионата стало неожиданное «открытие» для Запада того факта, что в России тоже живут обычные люди, пишет Tageszeitung. Можно было догадаться об этом и раньше, но потребовалось организовать этот турнир, чтобы «русские превратились в людей», констатирует автор. В то же время выяснилось, что многие россияне мечтают покинуть родину, потому что им до сих пор «не хватает свободы», подчёркивается в статье.

«Россияне и россиянки — тоже люди», — этот факт сейчас подаётся в СМИ как один из неожиданных и важных итогов этого чемпионата мира, пишет Андреас Рюттенауэр в статье для Tageszeitung. Оказалось, что русские точно так же, как и все остальные, умеют радоваться и веселиться, что они довольно любопытны и любят есть то, что им нравится, чокаются бокалами пива, вина или стопками водки, когда думают, что нашли друзей на этот вечер, искренне радуются успехам своей сборной — и вообще очень приятные люди. «Кто бы мог подумать? Кажется, никто», — иронизирует автор.

Такое удивление и радость в связи с тем, что чемпионат мира «в империи Путина» может стать настоящим праздником для всех, хорошо показывает, как скверно выглядели россияне в глазах всего мира до первой победы их сборной над Саудовской Аравией со счётом 5:0 в матче открытия, говорится в статье. Похоже, все думали, что «в стране зла должно жить зло» — и были счастливы узнать, что это всё же не совсем так, пишет Tageszeitung.

Если подумать, осознавать всё это довольно печально, отмечается в статье: «Можно было предположить, что в России тоже живут люди. Но понадобился этот турнир, чтобы русские превратились в людей». Определённо, для этого стоило провести чемпионат мира в этой «чужой» стране, и вполне возможно, что это может оказаться самым большим наследием прошедших четырёх недель, полагает автор. Он выражает надежду, что и в будущем взор мирового сообщества в сторону России «будет направлен на тех, кто живёт в этой стране, а не только на того, кто ею правит».

«Это те самые ночные поездки в поездах, о которых многие футбольные фанаты рассказывают в эти дни: как после ночи в поезде на полке раскладываешь еду, вместе пьёшь чай и пытаешься рассказать друг другу историю своей жизни, хотя знания иностранных языков участников беседы, в общем-то, для этого недостаточны. Это и многочисленные объятия перед матчами и на стадионах, совместные танцы в центре города, несчётное количество селфи русских с колумбийцами, мексиканцами, нигерийцами, исландцами или хорватами, которые наводнили в эти дни социальные сети», — говорится в статье.

Оказывается, стоило лишь организовать чемпионат мира по футболу — и вот уже люди со всех концов мира устремляются в такой город, как Самара, который «долгие годы был вообще закрыт для иностранцев». И на глазах местных жителей появляются «слёзы радости» при виде этого, а также при последующем расставании с новыми знакомыми, которые неожиданно стали за это время такими близкими людьми, пишет Tageszeitung.

Чемпионат мира во многом стал подарком как для местных жителей, так и для болельщиков со всего мира, которые так «разукрасили» Россию разными цветами и оттенками на эти четыре недели, отмечает автор. При этом все, у кого на шее висел FAN ID, были «под особой охраной»: порой им «даже можно было и в общественных местах пройтись с бутылкой пива», хотя это в целом запрещено. А если всё-таки полицейский и указывал им на правила, то делал это с непривычной «улыбкой на лице», отмечается в статье.

Однако вряд ли эта атмосфера сохранится и дальше, уверен автор. Уже в последние дни чемпионата стало заметно, что полиция снова «чувствует себя свободно и может делать то, что делает всегда», а на вокзалах опять начались проверки приезжих, которые внешне отличаются от типичных россиян, сообщает Tageszeitung: «Проверяют паспорта кавказцев, узбеков, туркменов или таджиков, которые за небольшие деньги убирают мусор с улиц, на которых футбольный мир праздновал чемпионат». Эти проверки документов — «унизительная процедура», которой не подвергаются люди европейской внешности, подчёркивает автор: «Возникает желание повесить на этих людей, которых русские называют «чёрными», FAN ID, чтобы, по крайней мере, на один день лишить их этих унизительных проверок. Этим «чёрным» чемпионат мира не помог».

Многие иностранные гости удивлялись современной России, поскольку до сих пор представляли себе страну «более советской», говорится в статье. Они были рады тому, что во всех городах хорошо работает сотовая связь и можно подключиться к интернету, и с удивлением отмечали, что и на российских пляжах играют в волейбол под обычную поп-музыку. Вместе с тем при посещении России часто приходится сталкиваться с желанием россиян поскорее отсюда уехать, подчёркивает автор: «Вот врач, который учит английский язык, потому что хочет уехать вслед за своим коллегой в Лондон, как только получится. Это молодой человек в кофейне, который называет цену чашки капучино — и тут же спрашивает, можно ли эмигрировать в Германию». Это молодые, хорошо образованные люди с профессиями дизайнера, архитектора, экономиста, которых «ничего не держит» на родине, сообщает Tageszeitung: ни многочисленные «хипстерские кафе», которые открылись уже не только в Москве, ни «яркий мир товаров», ни несчётное количество торговых центров, ни прекрасное российское мороженое, которому были так рады гости чемпионата.

По всей видимости, в России им «не хватает свободы», уверен автор: «Те, кто хочет уехать, — не великие борцы. Если бы они были такими, они сидели бы в российских лагерях, как те, которых сажают на годы только потому, что руководству не подходит то, как они мыслят. Они сыты по горло повсеместной коррупцией, о которой они постоянно думают, когда смотрят на красивые новые футбольные стадионы, построенные для футбольного народа, и благодаря которым самые богатые люди страны смогли ещё больше обогатиться. Они не хотят больше принимать тот факт, что избирается постоянно один и тот же человек, хотя сами они не знают никого, кто отдал свой голос за Владимира Путина». Эти россияне хотят «свободно передвигаться по миру» и освободиться от «контроля в интернете», поскольку они уже «сыты по горло запретами выражать своё мнение, цензурой и тем, что нельзя жить так, как того хочешь», подчёркивается в статье: «Это лучшие люди страны, которые хотят идти в сторону свободы».

Возможно, гости чемпионата с Запада тоже сделают для себя выводы, почувствовав эту «тоску по свободе, которая ощущается повсюду в России», предполагает автор: «Они могут понимать эту тоску как задание осознать свои привилегии и понять, что свобода во Франции, Англии или Германии не упала с небес. И что её нужно защищать, если на неё кто-то посягнёт». И вероятно, если хотя бы некоторые из числа возвращающихся из России футбольных фанатов привезут с собой осознание того, что «свобода — это большое благо», тогда, возможно, действительно можно будет считать чемпионат мира 2018 года «лучшим чемпионатом всех времён», заключает Tageszeitung.