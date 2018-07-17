Independent: в России снова ждут иностранных болельщиков — теперь как туристов

Футбольные болельщики, посетившие Россию во время чемпионата мира, получили «прощальный подарок» от Владимира Путина: право безвизового въезда в страну до конца года по паспорту болельщика, пишет The Independent. Как отмечает газета, такой возможностью, по всей видимости, смогут воспользоваться не только сами болельщики, но и их родные и друзья.

Сотни тысяч футбольных болельщиков, которые посетили Россию во время чемпионата мира, получили «прощальный подарок» от Владимира Путина: право возвращаться в самую большую страну в мире без визы и в любое время до конца года, пишет The Independent.

Фанаты смогут избежать сложной и дорогостоящей процедуры получения визы, если у них есть документ под названием паспорт болельщика. Его может получить любой человек, у которого есть билет на футбольный матч. Заявку на паспорт болельщика можно было подать до 15 июля — дня финального матча, — и, согласно ей, фанаты могут оставаться в России ещё на протяжении 10 дней.

Теперь же, по информации агентства Sputnik, Россия введёт безвизовый режим для всех фанатов с паспортом болельщика до конца года.

«Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года — многократный, я повторяю, безвизовый режим», — заявил по этому поводу президент России Владимир Путин.

Весьма любопытен тот факт, что президент выразил надежду, что болельщики воспользуются этой возможностью: «вновь вернутся в Россию и привезут свои семьи, своих друзей». Это заявление подразумевает, что обладатели паспортов болельщика смогут также привозить с собой других лиц без необходимости подавать документы на визу.

Тем не менее на данный момент нет ясности, когда этот указ вступит в силу. Однако такой шаг, как отмечает The Independent, может поспособствовать снижению волокиты для туристов, желающих посетить Москву, Санкт-Петербург, а также другие места.

На данный момент для того, чтобы попасть в Россию, британским туристам приходится проходить процедуру, которая даже сложнее той, которая была в советское время. Заявители должны лично прибыть в визовый центр в Лондоне, Манчестере или Эдинбурге, чтобы сфотографироваться. Стоимость визы примерно равна билету на самолёт: ₤108 (около 8,9 тыс. руб. — ИноТВ) для обычной визы и ₤187 — для срочной.

В результате цена и сложность получения визы отпугивают потенциальных британских туристов. По данным британского МИД, такие страны, как Эстония и Латвия, в сумме в год посещает больше британских туристов, чем Россию: 257 тыс. человек против 177 тыс.

Однако чемпионат мира принёс России много экономических и социальных выгод, особенно в таких провинциальных городах, как Калининград, Нижний Новгород и Сочи.