FAZ: «разоблачителя» допинга из Германии пустят на ЧМ и допросят

Журналисту ARD и одному из главных «разоблачителей» допинговых нарушений в России Хайо Зеппельту разрешили присутствовать на ЧМ-2018 по футболу, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Российская сторона предоставила ему визу и заверила, что он сможет осуществлять свою журналистскую деятельность в полном объёме. Однако Следственный комитет также собирается допросить его по делу о допинге, отмечает издание.

Российский суд собирается допросить журналиста ARD Хайо Зеппельта, если тот приедет на ЧМ по футболу в России, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко пояснила, что допрос пройдёт в рамках расследования в отношении главного свидетеля по делу о допинге в российском спорте Григория Родченкова. «В том случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, СКР вновь примет меры к его допросу», — пояснила она.

До этого Россия уже обращалась к Германии за правовой помощью — с просьбой дать ей возможность допросить журналиста по поводу его разоблачений, но Зеппельт постоянно ссылался на своё право отказаться от дачи показаний. Впоследствии Москва запретила ему въезд в страну, что вызвало бурю возмущения в Берлине. «Мы считаем, что это неправильная мера, — заявил Штефан Зайберт, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель. — Мы убеждены, что России как стране-хозяйке не подобает так открыто ограничивать свободу слова и печати на глазах у всего мира».

Впрочем, как утверждает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, запрет на въезд в страну с Зеппельта уже сняли и даже предоставили ему визу. Российское посольство в Германии напомнило, что по решению российского суда журналист внесён в список «нежелательных лиц», но эта поездка на ЧМ «станет исключением». Пресс-атташе дипломатического ведомства Денис Микерин подчеркнул, что Зеппельт сможет выполнять свою журналистскую работу в полном объёме.