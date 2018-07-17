Aftonbladet: Швеции следует поучиться у русских заботе о детях

Тысячи шведов побывали этим летом на ЧМ по футболу и неожиданно увидели Россию с другой стороны. В этой стране повсюду ощущается всеобъемлющая забота о детях, для них кругом оборудованы площадки для игр и развлечений, пишет Aftonbladet. Швеции, которая часто называет себя «лучшей в мире страной для детей», есть чему поучиться у России в организации детского отдыха, отмечается в статье.

«Неожиданные успехи» Швеции на чемпионате мира по футболу стали причиной того, что этим летом тысячи шведов посетили Россию и повидали разные части этой самой большой в мире страны. И так же неожиданно обнаружили, что в Швеции, которая часто считает себя самой лучшей в мире страной для детей, детские площадки сильно уступают российским, пишет Aftonbladet. Есть разные мнения насчёт того, чем вызвана такая «усиленная забота» о детях в России — однако самим детям совершенно не важно, каковы причины, если у них есть возможность комфортно играть и веселиться, подчёркивается в статье.

«Я сама провела две недели в Геленджике у Чёрного моря, где располагался базовый лагерь шведской сборной», — рассказывает корреспондент Aftonbladet Йонна Сима. Это российский город-курорт, где проживает около 50 тыс. человек, и внешне он напоминает обычный южноевропейский курортный город: пляжи, торговые палатки, где продаются надувные игрушки для плавания и футболки с принтами, а также ресторанчики со свободной атмосферой, где гости сидят в шортах и шлёпанцах. Но довольно быстро становится ясно, что есть и много различий, отмечается в статье. Причём речь не только обо всех «военных мемориалах и коммунистических памятниках», которые всё ещё сохранились в Геленджике, но и об отношении к детям.

Например, шведы обнаружили, что холодная вода для детей, даже в летнюю жару, — это «настоящее табу» в России. «Считается, что они так могут заболеть. Судя по выражениям лиц окружающих, давать детям пить холодную воду — это всё равно что издеваться над ними», — говорится в статье.

«Такая реакция русских связана с их усиленной заботой о детях, проявления которой встречались мне повсюду за те недели, проведённые в России», — поясняет автор. Например, в Геленджике вдоль набережной везде стоят детские аттракционы и батуты, одна площадка сменяет другую, и так вдоль всего побережья вплоть до Сочи, а это почти 300 км. Все эти площадки для игр и пляжи заполнены детьми, пишет Aftonbladet: «Вы едва ли найдёте такой ресторан, где не будет детского уголка с развлечениями. В уличных кафе есть детские домики, качели, горки, а если повезёт, то ещё и батут!»

«Есть свои причины, почему такая воинственная диктатура, как Россия, у жителей которой — низкая продолжительность жизни, так заботится о своих самых молодых гражданах. Власти выдают премии за большое количество детей, а если какая-нибудь женщина рожает аж семерых, то получает почётную медаль. Но для детей-то совершенно не важно, каковы причины. Они просто играют друг с другом», — подчёркивается в статье.

Шведы часто считают себя «лучшей в мире страной для детей», напоминает Aftonbladet: «У нас ведь есть наши родительские страховки и прекрасные государственные структуры по уходу за детьми! Запрещены телесные наказания, и правительство хочет сделать Конвенцию ООН о правах ребёнка частью шведского законодательства». Однако нередко создаётся впечатление, что детей в Швеции «должно быть видно, но желательно не слышно», отмечается в статье.

«Здесь у нас, по-моему, только ИКЕА и «Макдональдс» понимают, что родителям может быть где-то хорошо, только если их детям там хорошо. Наши аэропорты и торговые центры в этом смысле часто выглядят просто смешно по сравнению с иностранными. А наши площадки для игр очень сильно уступают российским», — констатирует автор. Вероятно, русские «многому могут поучиться у Швеции» в том, что касается демократии, свободы слова и прав человека. Но когда дело доходит до детских площадок, то как раз шведам «стоит отправиться в учебную поездку в Россию», заключает Aftonbladet.