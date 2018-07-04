Daily Mail бьёт тревогу: Британии угрожает эпидемия детского ожирения

Daily Mail предупреждает, что Великобритании грозит «эпидемия ожирения», о чём позволяет говорить тот факт, что почти треть детей и двое из трёх взрослых в стране имеют избыточный вес или страдают ожирением. При этом интерактивная карта, составленная изданием, наглядно демонстрирует связь лишнего веса и низкого уровня дохода.

На основе последних статистических данных исследований степени ожирения детей Англии британское издание Daily Mail составило интерактивную карту, из которой следует, что ожирение напрямую зависит от уровня дохода.

Так, издание отмечает, что наибольшее количество детей, страдающих от ожирения, проживают в районах с низким уровнем дохода на севере Англии. При этом самые здоровые дети живут в благополучных районах на юге Англии. Вместе с тем пятёрку худших по показателю детского ожирения районов данного региона Великобритании открывают районы Лондона, где богатые и бедные живут бок о бок.

Председатель национального форума по борьбе с ожирением Тэм Фрай также указывает на наличие связи между уровнем дохода и здоровьем. При этом он отмечает, что существенный вклад в «эпидемию детского ожирения» в Англии вносит наличие большого количества ресторанов быстрого питания в районах с низким уровнем дохода.

Кроме того, эксперт также подчеркнул значительное разделение по данному показателю между севером и югом региона.

«Ожирение более распространено в северных районах. Север был промышленным центром Великобритании, но за последние 15—20 лет вся индустрия изменилась», — отмечает Фрай. По его словам, изменение условий труда рабочих, при которых за рабочий день они затрачивают меньше энергии, чем ещё 15 лет назад, приводит к увеличению числа людей, страдающих от избыточного веса.

При этом, по словам диетологов, наиболее тревожным является тот факт, что диапазон степени ожирения начинается с одного ребёнка из пяти в состоятельных районах Англии и доходит до одного ребёнка из каждых двух детей в районах с низкими доходами.

Детский диетолог Бахи Ван де Бор отмечает, что столь высокие показатели могут быть связаны с тем, что люди уделяют недостаточно внимания здоровому питанию.

«Нам необходимо поставить здоровье в приоритет, спланировать питание и вернуться к готовке и ужинам в кругу семьи. Также существует мнение, что фрукты и овощи стоят дорого, но при тщательном планировании сбалансированное питание может быть доступным», — заявила Ван де Бор.

При этом Фрай призывает возлагать ответственность за образ жизни и питание детей не только на родителей.

«Общество несёт ответственность за создание условий, в которых поощрялась бы активность», — приводит Daily Mail слова эксперта по борьбе с ожирением.

Кроме того, главный исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс настаивает, что зачастую люди могут даже не понимать, какое количество калорий получают с приёмом пищи. Прежде всего, это связано с тем, что продукты, продаваемые в качестве полезных, часто содержат в себе большое количество сахара.

Daily Mail отмечает, что речь идёт о настоящей «эпидемии ожирения», о чём позволяет говорить тот факт, что почти треть детей и двое из трёх взрослых в Великобритании имеют избыточный вес или страдают ожирением.

При этом издание сообщает, что план правительства по борьбе с детским ожирением предусматривает такие меры, как запрет на рекламу в супермаркетах сладостей и калорийных закусок. В свою очередь, Фрай отметил, что ключом к снижению детского ожирения являются санкции в отношении производителей калорийной пищи.