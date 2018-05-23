L’Express: европейские учёные предрекли четверти населения мира ожирение к 2045 году

По прогнозам британских и датских учёных, 22% населения земного шара может страдать ожирением к 2045 году, если сохранится текущая динамика роста этого заболевания, сообщает L’Express. Как предупреждают эксперты, это может привести к росту числа заболеваний диабетом второго типа, а также существенно увеличить расходы государственных систем здравоохранения.

Прогнозы, озвученные учёными на Европейском конгрессе по ожирению, состоявшемся 23 мая в Вене, «внушают тревогу», отмечает L’Express. По утверждению британских и датских экспертов, если текущая тенденция останется в силе, к 2045 году 22% жителей планеты будут страдать ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году ожирение имелось у 13% всех взрослых людей в мире (11% мужчин и 15% женщин).

«Этот прогноз может быть изменён, однако это потребует проведения решительной и скоординированной политики», — считает один из авторов исследования, сотрудник датской компании Novo Nordisk, ведущего производителя инсулина в мире, Ален Мозес.

Согласно прогнозу европейских специалистов, ситуация с ожирением будет неодинакова в разных странах. Так, при сохранении текущей динамики, к 2045 году ожирением будут страдать 55% американцев — против 39% в 2017 году. Кроме того, рост ожирения приведёт к увеличению числа заболеваний диабетом второго типа, от которого в 2045 году может страдать каждый восьмой житель земли. «Издержки для системы здравоохранения будут огромными», — предсказывает доктор Мозес.

Как отмечается в статье, рост ожирения — общемировая проблема. Так, согласно американскому исследованию, опубликованному в июне 2017 года, число людей, страдающих этим недугом, с 1980 года увеличилось вдвое в 73 странах мира.

Как уточняет издание, лишний вес и ожирение измеряются величиной под названием индекс массы тела. Индекс рассчитывается путём деления массы тела в килограммах на рост в метрах, возведённый в квадрат. Если этот показатель у взрослого человека превышает 25, речь идёт об избыточном весе, если же он больше 30, можно говорить об ожирении. В этом случае ВОЗ рекомендует ограничить потребление жиров и сахара.

По словам авторов представленного исследования, для того чтобы зафиксировать количество заболеваний диабетом второго типа в мире на уровне 10% , необходимо на 10% уменьшить число людей, страдающих ожирением.

«Все страны разные с точки зрения генетики, общества и экологии, поэтому единого рецепта не существует. Каждая страна должна придерживаться стратегии, которая лучше всего ей подходит», — полагает Мозес.

Как напоминает издание, в 2016 году британское исследование прогнозировало, что количество взрослых людей, страдающих ожирением, вырастет до 20% к 2025 году.