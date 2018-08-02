CBS News о репатриации сирийских беженцев: «умный ход» Москвы и Дамаска

Возвращение первых беженцев в Сирию уже началось, однако на восстановление страны после конфликта потребуется колоссальная сумма, которой нет у Дамаска, отмечает в эфире CBS News Уилл Тодман из Центра стратегических и международных исследований. Теперь Москва пытается добиться финансирования от Вашингтона, несмотря на то что европейские союзники США ранее подчёркивали: никаких денег, пока в Сирии не начнётся смена власти.
Что нам известно о плане России по возвращению беженцев в Сирию?
УИЛЛ ТОДМАН, Центр стратегических и международных исследований: На самом деле подробности плана начали просачиваться только сегодня. И, как вы упомянули, российские официальные лица заявили, что план подразумевает, в частности, создание центров для беженцев в некоторых соседних странах, приютивших большинство беженцев. То есть в Ливане и Иордании.
Они также раскрыли некоторые другие подробности. Например, по их словам, для возвращения беженцев, которые находятся дальше, будут использованы суда. И они заявляют, что в прошлом месяце, на саммите президента Путина и президента Трампа в Хельсинки, США согласились с целями, которые стоят за возвращением беженцев. Но США ещё только предстоит официально заявить о том, будут ли они в этом участвовать.
Говорят, что сирийский режим использует своих граждан, вынужденно покинувших страну, как пешки на международной политической арене. Каким образом?
УИЛЛ ТОДМАН:Именно так. Сирийский режим весьма заинтересован в том, чтобы увязать возвращение беженцев с получением средств на восстановление. Он потратил много денег на конфликт, и на восстановление страны у него осталось совсем мало. А потребуется колоссальная сумма. Теперь они говорят, что готовы снова начать принимать беженцев. Первые беженцы возвращаются из Ливана — это происходит уже несколько месяцев. Но они (сирийские власти. — ИноТВ) заявляют, что для этого им требуется международная поддержка.
В каком-то смысле это очень умный ход. Потому что ранее Европейский союз и ООН твёрдо заявляли, что не готовы как-либо финансировать восстановление страны, если это не будет связано с реальным политическим переходом… А теперь Россия и сирийский режим идут в обход и пытаются сделать так, чтобы США внесли свой вклад, не требуя политического перехода.
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