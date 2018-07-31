Посол России в Израиле: Россия считает «нереалистичными» просьбы о выводе иранских войск из Сирии

Посол России в Израиле Анатолий Викторов, отстаивая присутствие Ирана в Сирии, заявил, что Россия не намерена заставлять иранские войска покинуть территорию Сирии, сообщает Newsweek. Викторов отметил, что на данный момент Россия «считает нереалистичными любые просьбы по выводу каких-либо иностранных сил» с территории Сирии.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов, отстаивая присутствие Ирана в Сирии, заявил, что Россия не намерена заставлять иранские войска покинуть территорию Сирии и не сможет этого сделать, даже если бы и хотела, сообщает Newsweek.
«Они играют очень важную роль в наших общих усилиях по ликвидации террористов в Сирии. Именно поэтому на данный момент мы считаем нереалистичными любые просьбы по выводу каких-либо иностранных сил с территории Сирийской Арабской Республики», — отметил Викторов.
«Мы можем говорить с нашими иранскими партнёрами очень честно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать что-либо», — продолжил российский посол.
Викторов ответил отрицательно на вопрос о том, может ли Россия заставить Иран покинуть территорию Сирии.
Как напоминает Newsweek, Иран и Израиль уже давно обмениваются серьёзными угрозами, обвиняя друг друга в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке групп боевиков.
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