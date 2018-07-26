Newsweek: Россия поможет восстановить Сирию — так же как восстановила послевоенную Европу

Россия готова использовать опыт восстановления послевоенной Европы для помощи в реконструкции разрушенной войной сирийской инфраструктуры, сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Минобороны России. В свою очередь Соединённые Штаты не спешат вкладывать средства в восстановление этой ближневосточной страны, учитывая, что большая часть её территории была возвращена под контроль президента Асада, отмечает издание.

Россия готова использовать опыт восстановления послевоенной Европы для помощи в реконструкции разрушенной войной сирийской инфраструктуры, сообщает Newsweek. Об этом на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В ходе решения жизненно важных для сирийского народа задач по восстановлению страны необходимо использовать и исторический опыт. Здесь мы можем обратиться к истории и российского государства. Полагаю, что опыт нашей Родины в восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны не имеет аналогов», — цитирует издание выступление генерал-полковника. Мизинцев напомнил: «Срок восстановления нашей страны, первоначально оценивающийся в 15 лет, был в разы сокращён. Уже через пять лет страна стала второй по экономической мощи мировой державой».

По словам российского военного, для помощи в восстановлении Сирии «необходимо использовать отечественный послевоенный опыт восстановления страны, а также полезные решения, применявшиеся и в других государствах, пострадавших в ходе современных локальных войн и вооружённых конфликтов».

Как напоминает Newsweek, Советский Союз, пострадавший в ходе Второй мировой войны сильнее, чем все другие государства, после победы постарался как можно скорее восстановить как разрушенную территорию собственной страны, так и всю Восточную Европу — в то время как США инвестировали значительные средства в реконструкцию своей сферы влияния, Западной Европы.

Как отмечает издание, конкуренция на мировой арене вылилась в десятилетия холодной войны между СССР и Соединёнными Штатами, в ходе которой обе страны выстраивали военные альянсы по всему миру, формируя две противоборствующие оси. «Спустя много лет после распада СССР, в 1990-х годах, одной из бывших союзниц Советского Союза, Сирии, удалось обналичить свою поддержку вскоре после восстания 2011 года», — пишет журнал.

Участвуя в сирийском конфликте, и США, и Россия «пронеслись по территориям, подконтрольным Исламскому государству*, в независимых друг от друга кампаниях, направленных против общего врага», замечает автор статьи. Однако, в отличие от Второй мировой войны, российские и американские солдаты «не обменивались любезностями на линии фронта», а напротив, поддерживаемые Россией сирийские войска периодически вступали в столкновения с американскими.

«Учитывая, что сирийское правительство готовилось отвоевать обратно территорию всей страны, США и их союзники не спешили инвестировать в восстановление областей, подконтрольных Асаду», отмечает издание, добавляя, что после совместного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина позиция американской администрации, возможно, изменилась. Глава Белого дома заявил о своей готовности к совместной работе с Россией с целью облегчения доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Однако в понедельник Пентагон опроверг это заявление, сообщает Newsweek. И министр обороны США Джеймс Мэттис, и глава Центрального командования вооружённых сил Джозеф Вотел заверили, что американские военные не планируют координировать действия с российскими коллегами, что, в свою очередь, вызвало жёсткую критику с российской стороны. Госсекретарь США Майк Помпео в среду также отметил, что «политика Соединённых Штатов не изменилась», при этом отказавшись от дальнейших комментариев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.